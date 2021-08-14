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ضبط 12862 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

"الداخلية" تحث الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم 911

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 5 / 8 / 2021 م، حتى 3 / 1 / 1443هـ؛ الموافق 11 / 8 / 2021م، عن ضبط (12862) مخالفاً، منهم (4366) مخالفاً لنظام الإقامة، و(7369) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1127) مخالفاً لنظام العمل، في مناطق المملكة كافة.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (292) شخصاً، (48%) منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(9%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (7) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط (3) متورّطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (74456) وافداً مخالفًا، منهم (61744) رجلاً، و(12712) امرأة.

وتمّت إحالة (57699) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3441) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7239) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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ضبط 12862 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 5 / 8 / 2021 م، حتى 3 / 1 / 1443هـ؛ الموافق 11 / 8 / 2021م، عن ضبط (12862) مخالفاً، منهم (4366) مخالفاً لنظام الإقامة، و(7369) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1127) مخالفاً لنظام العمل، في مناطق المملكة كافة.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (292) شخصاً، (48%) منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(9%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (7) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط (3) متورّطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (74456) وافداً مخالفًا، منهم (61744) رجلاً، و(12712) امرأة.

وتمّت إحالة (57699) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3441) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7239) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
01:16 PM

ضبط 12862 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

"الداخلية" تحث الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم 911

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 5 / 8 / 2021 م، حتى 3 / 1 / 1443هـ؛ الموافق 11 / 8 / 2021م، عن ضبط (12862) مخالفاً، منهم (4366) مخالفاً لنظام الإقامة، و(7369) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1127) مخالفاً لنظام العمل، في مناطق المملكة كافة.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (292) شخصاً، (48%) منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(9%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (7) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط (3) متورّطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (74456) وافداً مخالفًا، منهم (61744) رجلاً، و(12712) امرأة.

وتمّت إحالة (57699) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3441) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7239) مخالفاً.

وأكّدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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