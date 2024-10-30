"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على جازان

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.