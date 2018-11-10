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المنتخب السعودي: بيتزي يختار 25 لاعباً للمرحلة الإعدادية الثالثة لكأس آسيا

يخوض وديتين أمام اليمن والأردن

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الأسماء المختارة من الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، للمشاركة في المرحلة الثالثة من معسكر الإعداد لكأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات خلال شهر يناير المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد العويس، وليد عبدالله، محمد اليامي، حسين عبدالغني، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، محمد الفتيل، حسان التمبكتي، علي البليهي، عبدالله عطيف، محمد كنو، أيمن الخليف، حسين المقهوي، سلمان الفرج، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبدالعزيزالبيش، عبدالرحمن غريب، تركي العمار، سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.

وسيقام المعسكر على فترتين، الأولى في المنطقة الشرقية وتنطلق في 12 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، والثانية في العاصمة الأردنيةعمّان وتبدأ مباشرة بعد المرحلة الأولى، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.


وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثالثة مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب اليمن في 16 نوفمبر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والثانية أمام منتخب الأردن في 20 نوفمبر على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمّان.

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المنتخب السعودي: بيتزي يختار 25 لاعباً للمرحلة الإعدادية الثالثة لكأس آسيا
سبق

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الأسماء المختارة من الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، للمشاركة في المرحلة الثالثة من معسكر الإعداد لكأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات خلال شهر يناير المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد العويس، وليد عبدالله، محمد اليامي، حسين عبدالغني، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، محمد الفتيل، حسان التمبكتي، علي البليهي، عبدالله عطيف، محمد كنو، أيمن الخليف، حسين المقهوي، سلمان الفرج، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبدالعزيزالبيش، عبدالرحمن غريب، تركي العمار، سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.

وسيقام المعسكر على فترتين، الأولى في المنطقة الشرقية وتنطلق في 12 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، والثانية في العاصمة الأردنيةعمّان وتبدأ مباشرة بعد المرحلة الأولى، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.


وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثالثة مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب اليمن في 16 نوفمبر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والثانية أمام منتخب الأردن في 20 نوفمبر على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمّان.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
05:07 PM

المنتخب السعودي: بيتزي يختار 25 لاعباً للمرحلة الإعدادية الثالثة لكأس آسيا

يخوض وديتين أمام اليمن والأردن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الأسماء المختارة من الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، للمشاركة في المرحلة الثالثة من معسكر الإعداد لكأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات خلال شهر يناير المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد العويس، وليد عبدالله، محمد اليامي، حسين عبدالغني، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، محمد الفتيل، حسان التمبكتي، علي البليهي، عبدالله عطيف، محمد كنو، أيمن الخليف، حسين المقهوي، سلمان الفرج، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبدالعزيزالبيش، عبدالرحمن غريب، تركي العمار، سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.

وسيقام المعسكر على فترتين، الأولى في المنطقة الشرقية وتنطلق في 12 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، والثانية في العاصمة الأردنيةعمّان وتبدأ مباشرة بعد المرحلة الأولى، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.


وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثالثة مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب اليمن في 16 نوفمبر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والثانية أمام منتخب الأردن في 20 نوفمبر على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمّان.

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