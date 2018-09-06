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10 مرشحين على خشبة مسرح "إثراء" لتتويج الفائز بمسابقة "اقرأ"

في حفل ختامي سيقام يوم 14 سبتمبر الجاري

ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يوم الجمعة 4 محرم 1440هـ الموافق (14 سبتمبر 2018م)، الحفل الختامي لمسابقة أقرأ الوطنية، بهدف تحفيز القرّاء والقارئات، وتشجيع المجتمع للقراءة، وتسليط الضوء على ثقافة القراءة و تطوير الملكة النقدية ومهارات الخطابة لدى مجتمع القراءة المحلي.

وسيقف عشرة مرشّحين على خشبة مسرح إثراء للفوز بـلقب" قارئ العام" لعام 2018 وهم (أصالة كنبيجه، تسنيم حمامي، سامي البطاطي، خلود الدباسي، مها الجار، نواف العتيبي، سارة الطيار، عبدالله الممتن، ملاذ النن، عذبة الشعيبي).

وتعد مسابقة "اقرأ"، التي تقام للعام الخامس على التوالي، أحد أهم مبادرات المركز الثقافية التي تحتفي بالقرّاء ومحبي المعرفة، وقد استهدفت المسابقة في نسختها الأولى عام 2013م شباب وفتيات المنطقة الشرقية.

فيما اشتملت في نسختها الثانية في عام 2014م على جميع مناطق المملكة، وضمّت في نسختها لعام 2015م مشاركات من المقيمين، وقد وصل عدد المشاركات في المسابقة لعام 2016م إلى أكثر من 14 ألف مشاركة، وبلغت مجموع المشاركات حتى العام الخامس أكثر من 50 ألف مشارك ومشاركة ، وأكثر من 1000 ساعة تدريبية.

وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات المرحلةالإبتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، حيث يقدم المشارك فيها مراجعة لكتاب من اختياره، ليحكي تجربته الملهمة، ويتم فرز المشاركات لاختيار نخبة تتأهل للمشاركة في ملتقى "أقرأ" الإثرائي، الذي يُقدم محاضرات ثقافية وورش عمل إبداعية ودورات تجريبية يُعدِّ فيها المشارك محتوى العرض الختامي عن فكرة معينة يختارها ويقوم بالبحث فيها من خلال عدة مصادر لعرضها في الحفل الختامي بشكل إبداعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 مرشحين على خشبة مسرح "إثراء" لتتويج الفائز بمسابقة "اقرأ"
سبق

ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يوم الجمعة 4 محرم 1440هـ الموافق (14 سبتمبر 2018م)، الحفل الختامي لمسابقة أقرأ الوطنية، بهدف تحفيز القرّاء والقارئات، وتشجيع المجتمع للقراءة، وتسليط الضوء على ثقافة القراءة و تطوير الملكة النقدية ومهارات الخطابة لدى مجتمع القراءة المحلي.

وسيقف عشرة مرشّحين على خشبة مسرح إثراء للفوز بـلقب" قارئ العام" لعام 2018 وهم (أصالة كنبيجه، تسنيم حمامي، سامي البطاطي، خلود الدباسي، مها الجار، نواف العتيبي، سارة الطيار، عبدالله الممتن، ملاذ النن، عذبة الشعيبي).

وتعد مسابقة "اقرأ"، التي تقام للعام الخامس على التوالي، أحد أهم مبادرات المركز الثقافية التي تحتفي بالقرّاء ومحبي المعرفة، وقد استهدفت المسابقة في نسختها الأولى عام 2013م شباب وفتيات المنطقة الشرقية.

فيما اشتملت في نسختها الثانية في عام 2014م على جميع مناطق المملكة، وضمّت في نسختها لعام 2015م مشاركات من المقيمين، وقد وصل عدد المشاركات في المسابقة لعام 2016م إلى أكثر من 14 ألف مشاركة، وبلغت مجموع المشاركات حتى العام الخامس أكثر من 50 ألف مشارك ومشاركة ، وأكثر من 1000 ساعة تدريبية.

وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات المرحلةالإبتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، حيث يقدم المشارك فيها مراجعة لكتاب من اختياره، ليحكي تجربته الملهمة، ويتم فرز المشاركات لاختيار نخبة تتأهل للمشاركة في ملتقى "أقرأ" الإثرائي، الذي يُقدم محاضرات ثقافية وورش عمل إبداعية ودورات تجريبية يُعدِّ فيها المشارك محتوى العرض الختامي عن فكرة معينة يختارها ويقوم بالبحث فيها من خلال عدة مصادر لعرضها في الحفل الختامي بشكل إبداعي.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
07:16 PM

10 مرشحين على خشبة مسرح "إثراء" لتتويج الفائز بمسابقة "اقرأ"

في حفل ختامي سيقام يوم 14 سبتمبر الجاري

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حامد العلي - الظهران
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ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يوم الجمعة 4 محرم 1440هـ الموافق (14 سبتمبر 2018م)، الحفل الختامي لمسابقة أقرأ الوطنية، بهدف تحفيز القرّاء والقارئات، وتشجيع المجتمع للقراءة، وتسليط الضوء على ثقافة القراءة و تطوير الملكة النقدية ومهارات الخطابة لدى مجتمع القراءة المحلي.

وسيقف عشرة مرشّحين على خشبة مسرح إثراء للفوز بـلقب" قارئ العام" لعام 2018 وهم (أصالة كنبيجه، تسنيم حمامي، سامي البطاطي، خلود الدباسي، مها الجار، نواف العتيبي، سارة الطيار، عبدالله الممتن، ملاذ النن، عذبة الشعيبي).

وتعد مسابقة "اقرأ"، التي تقام للعام الخامس على التوالي، أحد أهم مبادرات المركز الثقافية التي تحتفي بالقرّاء ومحبي المعرفة، وقد استهدفت المسابقة في نسختها الأولى عام 2013م شباب وفتيات المنطقة الشرقية.

فيما اشتملت في نسختها الثانية في عام 2014م على جميع مناطق المملكة، وضمّت في نسختها لعام 2015م مشاركات من المقيمين، وقد وصل عدد المشاركات في المسابقة لعام 2016م إلى أكثر من 14 ألف مشاركة، وبلغت مجموع المشاركات حتى العام الخامس أكثر من 50 ألف مشارك ومشاركة ، وأكثر من 1000 ساعة تدريبية.

وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات المرحلةالإبتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، حيث يقدم المشارك فيها مراجعة لكتاب من اختياره، ليحكي تجربته الملهمة، ويتم فرز المشاركات لاختيار نخبة تتأهل للمشاركة في ملتقى "أقرأ" الإثرائي، الذي يُقدم محاضرات ثقافية وورش عمل إبداعية ودورات تجريبية يُعدِّ فيها المشارك محتوى العرض الختامي عن فكرة معينة يختارها ويقوم بالبحث فيها من خلال عدة مصادر لعرضها في الحفل الختامي بشكل إبداعي.

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