سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 171,123 إصابة مؤكدة و 1,328 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 39,488,866 ، فيما بلغ عدد الوفيات 641,725.

الولايات المتحدة تسجل 171,123 إصابة جديدة و 1,328 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-02 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 171,123 إصابة مؤكدة و 1,328 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 39,488,866 ، فيما بلغ عدد الوفيات 641,725.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 10:54 PM

الولايات المتحدة تسجل 171,123 إصابة جديدة و 1,328 وفاة بكورونا إجمالي الإصابات بلغ 39,488,866 حالة والوفيات 641,725 شخصًا





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 171,123 إصابة مؤكدة و 1,328 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 39,488,866 ، فيما بلغ عدد الوفيات 641,725.