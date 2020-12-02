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بعد اختفائه الذي حيّر العالم.. فيديو يكشف مصير هيكل يوتا المعدني

ما حكاية الرجال الأربعة؟.. وهل ظهر الهيكل في أوروبا؟

ما زال الغموض يلف قصة الهيكل المعدني الذي ظهر في صحراء يوتا الأمريكية، وخاصة بعدما اختفى فجأة؛ حيث حاولت نظرياتٌ تفسيرَ الحادثة بوقوف كائنات فضائية وراء الأمر؛ وهو ما نفاه مؤخرًا أحد المصورين الذين كانوا في الموقع لحظة إزالة العمود المعدني.

حكاية الرجال الأربعة

وحسب شبكة "سكاي نيوز" قال روس في منشور على حسابه في "إنستغرام": إن الهيكل المعدني قد أزيل بواسطة مجموعة من الرجال؛ حيث شاهد أربعة منهم وهم يتحادثون قائلين: "لا تتركوا أي أثر".

وأوضح أنه توجه إلى موقع الهيكل برفقة من أصدقائه لالتقاط صور للعمود المعدني البراق، وبعد انتهائه من المهمة، سمع أصواتًا قادمة إلى المكان.

وأضاف: "ظهر أربعة رجال ودفعوا الهيكل على الأرض دون استخدام أي أدوات، ومن ثم حملوه على عربة جر؛ بينما كانوا يحثون بعضهم على عدم ترك أي آثار لهم في الموقع".

وبيّن "روس" أنه لم يتدخل أو يحاول إيقاف الرجال لاعتقاده بأن وجود هذا الهيكل بالمكان وإقبال الناس على زيارته؛ قد يدمر البيئة البرية والمشهد الطبيعي للصحراء.

وقد نشرت صحيفة "نيويورك بوست"، فيديو يكشف ما حدث للهيكل المعدني في يوتا، وعلّقت قائلة: "الآن نعرف أن الكائنات الفضائية لم تأخذه كما روج البعض عقب اختفائه".

قصة هيكل رومانيا

وأثيرت تكهنات كثيرة بشأن الهيكل المعدني، خصوصًا بعدما أشارت وسائل إعلام محلية رومانية إلى أن العمود الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، شوهد على تل باتكا دواميني في مدينة بياترا نيمت، شمال شرقي رومانيا.

وذهبت بعض الآراء إلى أن الهيكل قد نُصّب تكريمًا لفيلم الخيال العلمي "2001: ملحمة الفضاء" للكاتب آرثر سي كلارك؛ حيث يظهر مجسم شبيه به في العمل.

من جانبها قالت دائرة إدارة الأراضي في يوتا، إنها لم تحقق في اختفاء الهيكل ولم تقم بإزالته؛ وذلك لاعتبارها العمود "ملكية خاصة"؛ حسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

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بعد اختفائه الذي حيّر العالم.. فيديو يكشف مصير هيكل يوتا المعدني
سبق

ما زال الغموض يلف قصة الهيكل المعدني الذي ظهر في صحراء يوتا الأمريكية، وخاصة بعدما اختفى فجأة؛ حيث حاولت نظرياتٌ تفسيرَ الحادثة بوقوف كائنات فضائية وراء الأمر؛ وهو ما نفاه مؤخرًا أحد المصورين الذين كانوا في الموقع لحظة إزالة العمود المعدني.

حكاية الرجال الأربعة

وحسب شبكة "سكاي نيوز" قال روس في منشور على حسابه في "إنستغرام": إن الهيكل المعدني قد أزيل بواسطة مجموعة من الرجال؛ حيث شاهد أربعة منهم وهم يتحادثون قائلين: "لا تتركوا أي أثر".

وأوضح أنه توجه إلى موقع الهيكل برفقة من أصدقائه لالتقاط صور للعمود المعدني البراق، وبعد انتهائه من المهمة، سمع أصواتًا قادمة إلى المكان.

وأضاف: "ظهر أربعة رجال ودفعوا الهيكل على الأرض دون استخدام أي أدوات، ومن ثم حملوه على عربة جر؛ بينما كانوا يحثون بعضهم على عدم ترك أي آثار لهم في الموقع".

وبيّن "روس" أنه لم يتدخل أو يحاول إيقاف الرجال لاعتقاده بأن وجود هذا الهيكل بالمكان وإقبال الناس على زيارته؛ قد يدمر البيئة البرية والمشهد الطبيعي للصحراء.

وقد نشرت صحيفة "نيويورك بوست"، فيديو يكشف ما حدث للهيكل المعدني في يوتا، وعلّقت قائلة: "الآن نعرف أن الكائنات الفضائية لم تأخذه كما روج البعض عقب اختفائه".

قصة هيكل رومانيا

وأثيرت تكهنات كثيرة بشأن الهيكل المعدني، خصوصًا بعدما أشارت وسائل إعلام محلية رومانية إلى أن العمود الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، شوهد على تل باتكا دواميني في مدينة بياترا نيمت، شمال شرقي رومانيا.

وذهبت بعض الآراء إلى أن الهيكل قد نُصّب تكريمًا لفيلم الخيال العلمي "2001: ملحمة الفضاء" للكاتب آرثر سي كلارك؛ حيث يظهر مجسم شبيه به في العمل.

من جانبها قالت دائرة إدارة الأراضي في يوتا، إنها لم تحقق في اختفاء الهيكل ولم تقم بإزالته؛ وذلك لاعتبارها العمود "ملكية خاصة"؛ حسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
12:38 PM

بعد اختفائه الذي حيّر العالم.. فيديو يكشف مصير هيكل يوتا المعدني

ما حكاية الرجال الأربعة؟.. وهل ظهر الهيكل في أوروبا؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
2,974

ما زال الغموض يلف قصة الهيكل المعدني الذي ظهر في صحراء يوتا الأمريكية، وخاصة بعدما اختفى فجأة؛ حيث حاولت نظرياتٌ تفسيرَ الحادثة بوقوف كائنات فضائية وراء الأمر؛ وهو ما نفاه مؤخرًا أحد المصورين الذين كانوا في الموقع لحظة إزالة العمود المعدني.

حكاية الرجال الأربعة

وحسب شبكة "سكاي نيوز" قال روس في منشور على حسابه في "إنستغرام": إن الهيكل المعدني قد أزيل بواسطة مجموعة من الرجال؛ حيث شاهد أربعة منهم وهم يتحادثون قائلين: "لا تتركوا أي أثر".

وأوضح أنه توجه إلى موقع الهيكل برفقة من أصدقائه لالتقاط صور للعمود المعدني البراق، وبعد انتهائه من المهمة، سمع أصواتًا قادمة إلى المكان.

وأضاف: "ظهر أربعة رجال ودفعوا الهيكل على الأرض دون استخدام أي أدوات، ومن ثم حملوه على عربة جر؛ بينما كانوا يحثون بعضهم على عدم ترك أي آثار لهم في الموقع".

وبيّن "روس" أنه لم يتدخل أو يحاول إيقاف الرجال لاعتقاده بأن وجود هذا الهيكل بالمكان وإقبال الناس على زيارته؛ قد يدمر البيئة البرية والمشهد الطبيعي للصحراء.

وقد نشرت صحيفة "نيويورك بوست"، فيديو يكشف ما حدث للهيكل المعدني في يوتا، وعلّقت قائلة: "الآن نعرف أن الكائنات الفضائية لم تأخذه كما روج البعض عقب اختفائه".

قصة هيكل رومانيا

وأثيرت تكهنات كثيرة بشأن الهيكل المعدني، خصوصًا بعدما أشارت وسائل إعلام محلية رومانية إلى أن العمود الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، شوهد على تل باتكا دواميني في مدينة بياترا نيمت، شمال شرقي رومانيا.

وذهبت بعض الآراء إلى أن الهيكل قد نُصّب تكريمًا لفيلم الخيال العلمي "2001: ملحمة الفضاء" للكاتب آرثر سي كلارك؛ حيث يظهر مجسم شبيه به في العمل.

من جانبها قالت دائرة إدارة الأراضي في يوتا، إنها لم تحقق في اختفاء الهيكل ولم تقم بإزالته؛ وذلك لاعتبارها العمود "ملكية خاصة"؛ حسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

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