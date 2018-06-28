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"أمانة جدة" تنهي سفلتة وإنارة عدد من المخططات والطرق في أبحر الشمالية

بإجمالي 16 كم.. وشملت تطوير شارع عبدالله بن أوس وشوارع الفيروز

أكملت أمانة محافظة جدة سفلتة وإنارة 54 شارعًا بمخطط الفيروز في نطاق بلدية أبحر الشمالية، شملت الشوارع الرئيسة والداخلية والفرعية بإجمالي أطوال بلغت 11.5 كم، بجانب انتهاء أعمال التطوير لشارع عبدالله بن أوس الأنصاري بطول 5 كم وعرض 52 متراً، وذلك ضمن مشاريع تحسين الطرق شمال جدة.

وأوضح مدير عام الطرق والجسور في الأمانة، المهندس صالح بن أحمد البخاري، أن تطوير شارع عبدالله بن أوس جرى خدمته بـ 396 عمود إنارة و61 لوحة إرشادية، بالإضافة لرصف الطريق بـ30 ألف متر طولي، وتنفيذ أعمال دهان بمساحة 9935 م2، مبينًا أن تطوير شوارع الفيروز تضمنت تركيب 120 عمود إنارة، كما اشتملت الأعمال على تركيب 14 لوحة توجيهية وتنفيذ ردميات بلغت نحو 150 ألف متر مكعب، بالإضافة لأعمال التسوية بكمية 242 ألف متر مكعب، فضلاً عن أعمال السفلتة والتي استخدم فيها نحو 90 ألف م3 من المواد.

ولفت "البخاري" إلى أن أحياء أبحر الشمالية تشهد تنفيذ عدد من مشاريع السفلتة والإنارة والتي تشمل تطوير طريق الملك سعود بطول 1.2 كم وعرض 52 مترًا، متضمناً تركيب 80 عمود إنارة، بجانب تطوير الشوارع الرئيسة، وهي بعرض 52م في مخططي الفنار والبحيرات بطول 10.5كم، ويجري إنارتها بـ 675 عمود إنارة.

وأضاف أن أعمال الطرق تشمل سفلتة 52 شارعاً في حي الياقوت؛ متمثلاً بمخططي النسيم 204/ب، وهشام النموذجي 209/ب، بمجموع أطوال 12.5 كم وخدمتها بـ 226 عمود إنارة، بالإضافة لتطوير شوارع حي الصواري، متمثلاً بمخططي المنتزه الغربي 309/ب، ومخطط الأماني 253/ب، ومخطط الجموم 221/ب، بمجموع أطوال 18.5 كم، والمخدومة بـ 500 عمود إنارة، وذلك ضمن مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع والطرق في أحياء أبحر الشمالية.

يذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تأهيل وتطوير عدد من الطرق والمحاور الرئيسة بجانب أعمال تحسينات وسفلتة وأرصفة وإنارة أحياء شمال وشرق وجنوب ووسط المحافظة، فضلاً عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلاً والارتقاء بشبكة الطرق الحضرية في أنحاء المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تنهي سفلتة وإنارة عدد من المخططات والطرق في أبحر الشمالية
سبق

أكملت أمانة محافظة جدة سفلتة وإنارة 54 شارعًا بمخطط الفيروز في نطاق بلدية أبحر الشمالية، شملت الشوارع الرئيسة والداخلية والفرعية بإجمالي أطوال بلغت 11.5 كم، بجانب انتهاء أعمال التطوير لشارع عبدالله بن أوس الأنصاري بطول 5 كم وعرض 52 متراً، وذلك ضمن مشاريع تحسين الطرق شمال جدة.

وأوضح مدير عام الطرق والجسور في الأمانة، المهندس صالح بن أحمد البخاري، أن تطوير شارع عبدالله بن أوس جرى خدمته بـ 396 عمود إنارة و61 لوحة إرشادية، بالإضافة لرصف الطريق بـ30 ألف متر طولي، وتنفيذ أعمال دهان بمساحة 9935 م2، مبينًا أن تطوير شوارع الفيروز تضمنت تركيب 120 عمود إنارة، كما اشتملت الأعمال على تركيب 14 لوحة توجيهية وتنفيذ ردميات بلغت نحو 150 ألف متر مكعب، بالإضافة لأعمال التسوية بكمية 242 ألف متر مكعب، فضلاً عن أعمال السفلتة والتي استخدم فيها نحو 90 ألف م3 من المواد.

ولفت "البخاري" إلى أن أحياء أبحر الشمالية تشهد تنفيذ عدد من مشاريع السفلتة والإنارة والتي تشمل تطوير طريق الملك سعود بطول 1.2 كم وعرض 52 مترًا، متضمناً تركيب 80 عمود إنارة، بجانب تطوير الشوارع الرئيسة، وهي بعرض 52م في مخططي الفنار والبحيرات بطول 10.5كم، ويجري إنارتها بـ 675 عمود إنارة.

وأضاف أن أعمال الطرق تشمل سفلتة 52 شارعاً في حي الياقوت؛ متمثلاً بمخططي النسيم 204/ب، وهشام النموذجي 209/ب، بمجموع أطوال 12.5 كم وخدمتها بـ 226 عمود إنارة، بالإضافة لتطوير شوارع حي الصواري، متمثلاً بمخططي المنتزه الغربي 309/ب، ومخطط الأماني 253/ب، ومخطط الجموم 221/ب، بمجموع أطوال 18.5 كم، والمخدومة بـ 500 عمود إنارة، وذلك ضمن مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع والطرق في أحياء أبحر الشمالية.

يذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تأهيل وتطوير عدد من الطرق والمحاور الرئيسة بجانب أعمال تحسينات وسفلتة وأرصفة وإنارة أحياء شمال وشرق وجنوب ووسط المحافظة، فضلاً عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلاً والارتقاء بشبكة الطرق الحضرية في أنحاء المحافظة.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
04:20 PM

"أمانة جدة" تنهي سفلتة وإنارة عدد من المخططات والطرق في أبحر الشمالية

بإجمالي 16 كم.. وشملت تطوير شارع عبدالله بن أوس وشوارع الفيروز

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكملت أمانة محافظة جدة سفلتة وإنارة 54 شارعًا بمخطط الفيروز في نطاق بلدية أبحر الشمالية، شملت الشوارع الرئيسة والداخلية والفرعية بإجمالي أطوال بلغت 11.5 كم، بجانب انتهاء أعمال التطوير لشارع عبدالله بن أوس الأنصاري بطول 5 كم وعرض 52 متراً، وذلك ضمن مشاريع تحسين الطرق شمال جدة.

وأوضح مدير عام الطرق والجسور في الأمانة، المهندس صالح بن أحمد البخاري، أن تطوير شارع عبدالله بن أوس جرى خدمته بـ 396 عمود إنارة و61 لوحة إرشادية، بالإضافة لرصف الطريق بـ30 ألف متر طولي، وتنفيذ أعمال دهان بمساحة 9935 م2، مبينًا أن تطوير شوارع الفيروز تضمنت تركيب 120 عمود إنارة، كما اشتملت الأعمال على تركيب 14 لوحة توجيهية وتنفيذ ردميات بلغت نحو 150 ألف متر مكعب، بالإضافة لأعمال التسوية بكمية 242 ألف متر مكعب، فضلاً عن أعمال السفلتة والتي استخدم فيها نحو 90 ألف م3 من المواد.

ولفت "البخاري" إلى أن أحياء أبحر الشمالية تشهد تنفيذ عدد من مشاريع السفلتة والإنارة والتي تشمل تطوير طريق الملك سعود بطول 1.2 كم وعرض 52 مترًا، متضمناً تركيب 80 عمود إنارة، بجانب تطوير الشوارع الرئيسة، وهي بعرض 52م في مخططي الفنار والبحيرات بطول 10.5كم، ويجري إنارتها بـ 675 عمود إنارة.

وأضاف أن أعمال الطرق تشمل سفلتة 52 شارعاً في حي الياقوت؛ متمثلاً بمخططي النسيم 204/ب، وهشام النموذجي 209/ب، بمجموع أطوال 12.5 كم وخدمتها بـ 226 عمود إنارة، بالإضافة لتطوير شوارع حي الصواري، متمثلاً بمخططي المنتزه الغربي 309/ب، ومخطط الأماني 253/ب، ومخطط الجموم 221/ب، بمجموع أطوال 18.5 كم، والمخدومة بـ 500 عمود إنارة، وذلك ضمن مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع والطرق في أحياء أبحر الشمالية.

يذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تأهيل وتطوير عدد من الطرق والمحاور الرئيسة بجانب أعمال تحسينات وسفلتة وأرصفة وإنارة أحياء شمال وشرق وجنوب ووسط المحافظة، فضلاً عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلاً والارتقاء بشبكة الطرق الحضرية في أنحاء المحافظة.

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