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العالم يتخطى 372 مليون إصابة كورونا و10 مليارات جرعة لقاح

جونز هوبكنز: ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و658 ألف وفاة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 372.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما جاء عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها قرب عشرة مليارات.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 372 مليوناً و510 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و658 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم جاء قرب عشرة مليارات جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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العالم يتخطى 372 مليون إصابة كورونا و10 مليارات جرعة لقاح
سبق

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 372.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما جاء عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها قرب عشرة مليارات.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 372 مليوناً و510 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و658 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم جاء قرب عشرة مليارات جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
09:26 AM

العالم يتخطى 372 مليون إصابة كورونا و10 مليارات جرعة لقاح

جونز هوبكنز: ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و658 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 372.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما جاء عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها قرب عشرة مليارات.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 372 مليوناً و510 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و658 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم جاء قرب عشرة مليارات جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,038
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,794
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,950
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,789

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