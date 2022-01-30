العالم يتخطى 372 مليون إصابة كورونا و10 مليارات جرعة لقاح

جونز هوبكنز: ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و658 ألف وفاة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 372.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما جاء عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها قرب عشرة مليارات.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 372 مليوناً و510 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و658 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم جاء قرب عشرة مليارات جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.