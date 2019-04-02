شاهد .. بدء تركيب لوحات "ساهر" بالنماص في انتظار إعلان رسمي

البداية كانت من طريق الملك فيصل وسط تواجد دوريات المرور بالمحافظة

بدأ تركيب لوحات "ساهر" الإرشادية لتحديد السرعات على طريق الملك فيصل بمحافظة النماص، صباح اليوم، في واقعة تمهّد لتطبيق النظام بالمحافظة.

وتواجدت دوريات مرور محافظة النماص في مواقع تركيب اللوحات الإرشادية، فيما تم البدء اليوم، بوضع اللوحات الخاصة بنظام "ساهر"، التي تبيّن السرعة المحددة.

وبحسب المعلومات، لم يتم تطبيق النظام حتى الآن، حيث سيسبق موعد تشغيله الإعلان عنه بشكل رسمي.