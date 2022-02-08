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"أمانة جدة" تحرر الحركة المرورية داخل نفق طريق محمد بن عبدالعزيز "التحلية"

بهدف تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق داخل المحافظة

حررت أمانة محافظة جدة اليوم الحركة المرورية داخل نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" مع طريق المدينة في الاتجاهين، وذلك ضمن أعمال المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 240.393.735 ريالًا، ويهدف إلى تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة، التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وذلك بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

وأوضح المدير العام للطرق والجسور المهندس صالح البخاري، أن مشروع النفق نُفذ على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة "شرق – غرب" بطول 650م متضمنًا مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة.

وأضاف أن ذلك سيسهم في تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الأمانة لتحرير الحركة المرورية بالمحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، وسيضاف إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية، وساهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تحرر الحركة المرورية داخل نفق طريق محمد بن عبدالعزيز "التحلية"
سبق

حررت أمانة محافظة جدة اليوم الحركة المرورية داخل نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" مع طريق المدينة في الاتجاهين، وذلك ضمن أعمال المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 240.393.735 ريالًا، ويهدف إلى تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة، التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وذلك بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

وأوضح المدير العام للطرق والجسور المهندس صالح البخاري، أن مشروع النفق نُفذ على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة "شرق – غرب" بطول 650م متضمنًا مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة.

وأضاف أن ذلك سيسهم في تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الأمانة لتحرير الحركة المرورية بالمحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، وسيضاف إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية، وساهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
07:28 PM

"أمانة جدة" تحرر الحركة المرورية داخل نفق طريق محمد بن عبدالعزيز "التحلية"

بهدف تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق داخل المحافظة

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,198

حررت أمانة محافظة جدة اليوم الحركة المرورية داخل نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" مع طريق المدينة في الاتجاهين، وذلك ضمن أعمال المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 240.393.735 ريالًا، ويهدف إلى تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة، التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وذلك بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

وأوضح المدير العام للطرق والجسور المهندس صالح البخاري، أن مشروع النفق نُفذ على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة "شرق – غرب" بطول 650م متضمنًا مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة.

وأضاف أن ذلك سيسهم في تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الأمانة لتحرير الحركة المرورية بالمحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، وسيضاف إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية، وساهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

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