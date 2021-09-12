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"احتواء" للفصام تنظم ورشة لإطلاق مشروع بناء خطتها الاستراتيجية

تضمّنت تحليل بيانات الجمعية وتوصيف الواقع التنظيمي

نظمت لجنة التخطيط والتطوير بالجمعية السعودية للفصام "احتواء" برئاسة الدكتور سعيد الهاجري؛ ورشة عمل أمس السبت لإطلاق مشروع بناء وتصميم الخطة الاستراتيجية للجمعية، وقد استمرت الورشة أربع ساعات؛ حيث بدأت في الرابعة عصرًا واستمرّت حتى الثامنة مساءً.

وكانت اللجنة قد استضافت الدكتور سالم القحطاني مستشار التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ هذه الورشة، بحضور صاحبة السمو الأميرة سميرة الفيصل رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عبدالعزيز الحسين نائب الرئيس، والدكتور سعيد الهاجري عضو المجلس المشرف المالي، كما ضمت الورشة الأستاذ أحمد الدعيج مستشار تخطيط استراتيجي، والأستاذ خالد الهزاع مستشار تخطيط استراتيجي، والدكتورة منال صوان المدير التنفيذي للجمعية، والمهندس عبدالله السيف سكرتير مجلس الإدارة واللجان، ومدير إدارة المشاريع بالجمعية.

وتضمّنت الورشة تحليل بيانات الجمعية وتوصيف الواقع التنظيمي، ليتم رسم الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية واستكمال إعدادها خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة مجلس الإدارة المتشكّل للدورة الثالثة في مطلع هذا العام ٢٠٢١م، والذي جعل في رأس أولوياته تنفيذ مشروع التحول الرقمي ومشروع الخطة الاستراتيجية خلال الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢١.

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"احتواء" للفصام تنظم ورشة لإطلاق مشروع بناء خطتها الاستراتيجية
سبق

نظمت لجنة التخطيط والتطوير بالجمعية السعودية للفصام "احتواء" برئاسة الدكتور سعيد الهاجري؛ ورشة عمل أمس السبت لإطلاق مشروع بناء وتصميم الخطة الاستراتيجية للجمعية، وقد استمرت الورشة أربع ساعات؛ حيث بدأت في الرابعة عصرًا واستمرّت حتى الثامنة مساءً.

وكانت اللجنة قد استضافت الدكتور سالم القحطاني مستشار التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ هذه الورشة، بحضور صاحبة السمو الأميرة سميرة الفيصل رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عبدالعزيز الحسين نائب الرئيس، والدكتور سعيد الهاجري عضو المجلس المشرف المالي، كما ضمت الورشة الأستاذ أحمد الدعيج مستشار تخطيط استراتيجي، والأستاذ خالد الهزاع مستشار تخطيط استراتيجي، والدكتورة منال صوان المدير التنفيذي للجمعية، والمهندس عبدالله السيف سكرتير مجلس الإدارة واللجان، ومدير إدارة المشاريع بالجمعية.

وتضمّنت الورشة تحليل بيانات الجمعية وتوصيف الواقع التنظيمي، ليتم رسم الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية واستكمال إعدادها خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة مجلس الإدارة المتشكّل للدورة الثالثة في مطلع هذا العام ٢٠٢١م، والذي جعل في رأس أولوياته تنفيذ مشروع التحول الرقمي ومشروع الخطة الاستراتيجية خلال الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢١.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
08:35 PM

"احتواء" للفصام تنظم ورشة لإطلاق مشروع بناء خطتها الاستراتيجية

تضمّنت تحليل بيانات الجمعية وتوصيف الواقع التنظيمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت لجنة التخطيط والتطوير بالجمعية السعودية للفصام "احتواء" برئاسة الدكتور سعيد الهاجري؛ ورشة عمل أمس السبت لإطلاق مشروع بناء وتصميم الخطة الاستراتيجية للجمعية، وقد استمرت الورشة أربع ساعات؛ حيث بدأت في الرابعة عصرًا واستمرّت حتى الثامنة مساءً.

وكانت اللجنة قد استضافت الدكتور سالم القحطاني مستشار التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ هذه الورشة، بحضور صاحبة السمو الأميرة سميرة الفيصل رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عبدالعزيز الحسين نائب الرئيس، والدكتور سعيد الهاجري عضو المجلس المشرف المالي، كما ضمت الورشة الأستاذ أحمد الدعيج مستشار تخطيط استراتيجي، والأستاذ خالد الهزاع مستشار تخطيط استراتيجي، والدكتورة منال صوان المدير التنفيذي للجمعية، والمهندس عبدالله السيف سكرتير مجلس الإدارة واللجان، ومدير إدارة المشاريع بالجمعية.

وتضمّنت الورشة تحليل بيانات الجمعية وتوصيف الواقع التنظيمي، ليتم رسم الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية واستكمال إعدادها خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة مجلس الإدارة المتشكّل للدورة الثالثة في مطلع هذا العام ٢٠٢١م، والذي جعل في رأس أولوياته تنفيذ مشروع التحول الرقمي ومشروع الخطة الاستراتيجية خلال الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢١.

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