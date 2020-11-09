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الشهري يستبعد "كمارا".. الأخضر الأولمبي يفتتح معسكر جدة

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم ،اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بمران الاستحواذ على الكرة، تلا ذلك مناورة مصغّرة بهدف التسجيل عن طريق الأطراف.

ويواصل الأخضر غداً الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية تمام الخامسة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب هارون كمارا، بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة اليمنى.

يُذكر أن الأخضر السعودي تحت 23 عاماً أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشهري يستبعد "كمارا".. الأخضر الأولمبي يفتتح معسكر جدة
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم ،اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بمران الاستحواذ على الكرة، تلا ذلك مناورة مصغّرة بهدف التسجيل عن طريق الأطراف.

ويواصل الأخضر غداً الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية تمام الخامسة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب هارون كمارا، بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة اليمنى.

يُذكر أن الأخضر السعودي تحت 23 عاماً أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
10:14 PM

الشهري يستبعد "كمارا".. الأخضر الأولمبي يفتتح معسكر جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم ،اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بمران الاستحواذ على الكرة، تلا ذلك مناورة مصغّرة بهدف التسجيل عن طريق الأطراف.

ويواصل الأخضر غداً الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية تمام الخامسة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب هارون كمارا، بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة اليمنى.

يُذكر أن الأخضر السعودي تحت 23 عاماً أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

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