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أسعار النفط تتراجع مع موجة الطقس الباردة في "نكساس" الأمريكية

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، عقب موجة الطقس الباردة التي ضربت ولاية تكساس كبرى الولايات الأمريكية المنتجة للطاقة.
وانخفض خام برنت 41 سنتاً بما يعادل 0.6 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.93 دولاراً للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتاً أو واحداً بالمئة لتغلق على 60.52 دولاراً للبرميل.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تتراجع مع موجة الطقس الباردة في "نكساس" الأمريكية
سبق

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، عقب موجة الطقس الباردة التي ضربت ولاية تكساس كبرى الولايات الأمريكية المنتجة للطاقة.
وانخفض خام برنت 41 سنتاً بما يعادل 0.6 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.93 دولاراً للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتاً أو واحداً بالمئة لتغلق على 60.52 دولاراً للبرميل.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
12:50 AM

أسعار النفط تتراجع مع موجة الطقس الباردة في "نكساس" الأمريكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، عقب موجة الطقس الباردة التي ضربت ولاية تكساس كبرى الولايات الأمريكية المنتجة للطاقة.
وانخفض خام برنت 41 سنتاً بما يعادل 0.6 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.93 دولاراً للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتاً أو واحداً بالمئة لتغلق على 60.52 دولاراً للبرميل.

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