الحصيلة 250 قتيلًا حوثيًّا.. "التحالف" يعلن تنفيذ أكبر عمليات استهداف خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف عن تنفيذ 40 استهدافًا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وتدمير 29 آلية للحوثيين، ومقتل 250 عنصرًا حوثيًّا في مأرب والجوف.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف عن تنفيذ 40 استهدافًا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وتدمير 29 آلية للحوثيين، ومقتل 250 عنصرًا حوثيًّا في مأرب والجوف.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف عن تنفيذ 40 استهدافًا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وتدمير 29 آلية للحوثيين، ومقتل 250 عنصرًا حوثيًّا في مأرب والجوف.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وكشف التحالف عن تنفيذ 40 استهدافًا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وتدمير 29 آلية للحوثيين، ومقتل 250 عنصرًا حوثيًّا في مأرب والجوف.