صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.

"التحالف": اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار "المفخخة" بالداخل اليمني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-15 صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 03:30 PM

اخر تعديل 15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 04:26 PM

"التحالف": اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار "المفخخة" بالداخل اليمني "المالكي": المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بإطلاقها مساء اليوم من العاصمة اليمنية صنعاء





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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.