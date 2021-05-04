النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 20 يومًا برمضان.. أكثر من مليون لتر لتعقيم المسجد الحرام ووقاية قاصديه

في إطار جهود الرئاسة العامة لحماية المعتمرين والمصلين من جائحة فيروس كورونا

بلغ معدل ما تم استهلاكه لتعقيم المسجد الحرام خلال عشرين يومًا من شهر رمضان المبارك مليونًا وأربعمائة لتر من المواد المستخدمة الصديقة للبيئة، بمعدل سبعين ألف لتر يوميًّا، في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لحماية المعتمرين والمصلين من فيروس كورونا.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ نايف بن ذياب الجحدلي، في حديث مع قسم التحرير والنشر بالرئاسة العامة، أن نسبة ما تم استهلاكه من المعطرات بلغ أكثر من (30) ألف لتر، بمعدلٍ يومي (1500) لتر، مفيدًا أنها تحوي موادَّ خاصة جلبت للمسجد الحرام؛ مما لا يؤثر على سلامة المعتمرين والمصلين؛ "حيث إن صحتهم أولوية قصوى لدينا".

وقال سعادته: لدينا أكثر من (200) مشرف على أعمال التطهير وخدماتها المساندة، و(4000) عامل وعاملة موزعين على مدار اليوم، يعملون وفق توزيع يسمح لنا بتغطية كاملة لكافة المرافق والمواقع في المسجد الحرام؛ حيث تستغرق عملية التنظيف من عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

وتحدث عن عمليات الغسيل العامة للمسجد الحرام قائلًا: نقوم بغسل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار اليوم (10) مرات يوميًّا، مشيرًا إلى أن عدد المرات يتضاعف في الحالات الطارئة حسب الظروف المناخية، وتزامنًا مع الموسم أوجدت الرئاسة أكثر من (800) مشاية بلاستيكية؛ لتحديد مسارات الدخول والخروج.

وقد بلغ عدد المعدات المستخدمة في عمليات الغسيل (150) معدة، كما يحتوي المسجد الحرام على (3000) حاوية كبيرة وصغيرة موزعة على مرافقه وساحاته لرفع مستوى التطهير، إضافةً لقيامنا بتوزيع أكثر من (100) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره والمسعى بأدواره.

من جهته بيّن الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الصاعدي رئيس قسم الدعم الفني التابع لإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام أن معدل استهلاك مواد التعقيم خلال ثلثي شهر رمضان المبارك بلغ أكثر من (200) ألف لتر، بمعدل (10000) لتر يوميًّا.

ولفت الصاعدي إلى أن (600) عامل وعاملة شاركوا في أعمال الوقاية البيئية بالمسجد الحرام، منوهًا إلى أن (10) روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي ستدخل الخدمة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك الجاري.

وقال: إن الوقاية البيئية تمتلك اليوم أكثر من (1250) جهازًا ومعدة وآلية تعمل على تفعيل دور الوقاية الصحية لقاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه، بدعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- وحرص وتوجيهات مستمرة من الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

تعقيم المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال 20 يومًا برمضان.. أكثر من مليون لتر لتعقيم المسجد الحرام ووقاية قاصديه
سبق

بلغ معدل ما تم استهلاكه لتعقيم المسجد الحرام خلال عشرين يومًا من شهر رمضان المبارك مليونًا وأربعمائة لتر من المواد المستخدمة الصديقة للبيئة، بمعدل سبعين ألف لتر يوميًّا، في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لحماية المعتمرين والمصلين من فيروس كورونا.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ نايف بن ذياب الجحدلي، في حديث مع قسم التحرير والنشر بالرئاسة العامة، أن نسبة ما تم استهلاكه من المعطرات بلغ أكثر من (30) ألف لتر، بمعدلٍ يومي (1500) لتر، مفيدًا أنها تحوي موادَّ خاصة جلبت للمسجد الحرام؛ مما لا يؤثر على سلامة المعتمرين والمصلين؛ "حيث إن صحتهم أولوية قصوى لدينا".

وقال سعادته: لدينا أكثر من (200) مشرف على أعمال التطهير وخدماتها المساندة، و(4000) عامل وعاملة موزعين على مدار اليوم، يعملون وفق توزيع يسمح لنا بتغطية كاملة لكافة المرافق والمواقع في المسجد الحرام؛ حيث تستغرق عملية التنظيف من عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

وتحدث عن عمليات الغسيل العامة للمسجد الحرام قائلًا: نقوم بغسل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار اليوم (10) مرات يوميًّا، مشيرًا إلى أن عدد المرات يتضاعف في الحالات الطارئة حسب الظروف المناخية، وتزامنًا مع الموسم أوجدت الرئاسة أكثر من (800) مشاية بلاستيكية؛ لتحديد مسارات الدخول والخروج.

وقد بلغ عدد المعدات المستخدمة في عمليات الغسيل (150) معدة، كما يحتوي المسجد الحرام على (3000) حاوية كبيرة وصغيرة موزعة على مرافقه وساحاته لرفع مستوى التطهير، إضافةً لقيامنا بتوزيع أكثر من (100) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره والمسعى بأدواره.

من جهته بيّن الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الصاعدي رئيس قسم الدعم الفني التابع لإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام أن معدل استهلاك مواد التعقيم خلال ثلثي شهر رمضان المبارك بلغ أكثر من (200) ألف لتر، بمعدل (10000) لتر يوميًّا.

ولفت الصاعدي إلى أن (600) عامل وعاملة شاركوا في أعمال الوقاية البيئية بالمسجد الحرام، منوهًا إلى أن (10) روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي ستدخل الخدمة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك الجاري.

وقال: إن الوقاية البيئية تمتلك اليوم أكثر من (1250) جهازًا ومعدة وآلية تعمل على تفعيل دور الوقاية الصحية لقاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه، بدعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- وحرص وتوجيهات مستمرة من الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
07:08 PM

خلال 20 يومًا برمضان.. أكثر من مليون لتر لتعقيم المسجد الحرام ووقاية قاصديه

في إطار جهود الرئاسة العامة لحماية المعتمرين والمصلين من جائحة فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
988

بلغ معدل ما تم استهلاكه لتعقيم المسجد الحرام خلال عشرين يومًا من شهر رمضان المبارك مليونًا وأربعمائة لتر من المواد المستخدمة الصديقة للبيئة، بمعدل سبعين ألف لتر يوميًّا، في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لحماية المعتمرين والمصلين من فيروس كورونا.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ نايف بن ذياب الجحدلي، في حديث مع قسم التحرير والنشر بالرئاسة العامة، أن نسبة ما تم استهلاكه من المعطرات بلغ أكثر من (30) ألف لتر، بمعدلٍ يومي (1500) لتر، مفيدًا أنها تحوي موادَّ خاصة جلبت للمسجد الحرام؛ مما لا يؤثر على سلامة المعتمرين والمصلين؛ "حيث إن صحتهم أولوية قصوى لدينا".

وقال سعادته: لدينا أكثر من (200) مشرف على أعمال التطهير وخدماتها المساندة، و(4000) عامل وعاملة موزعين على مدار اليوم، يعملون وفق توزيع يسمح لنا بتغطية كاملة لكافة المرافق والمواقع في المسجد الحرام؛ حيث تستغرق عملية التنظيف من عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

وتحدث عن عمليات الغسيل العامة للمسجد الحرام قائلًا: نقوم بغسل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار اليوم (10) مرات يوميًّا، مشيرًا إلى أن عدد المرات يتضاعف في الحالات الطارئة حسب الظروف المناخية، وتزامنًا مع الموسم أوجدت الرئاسة أكثر من (800) مشاية بلاستيكية؛ لتحديد مسارات الدخول والخروج.

وقد بلغ عدد المعدات المستخدمة في عمليات الغسيل (150) معدة، كما يحتوي المسجد الحرام على (3000) حاوية كبيرة وصغيرة موزعة على مرافقه وساحاته لرفع مستوى التطهير، إضافةً لقيامنا بتوزيع أكثر من (100) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره والمسعى بأدواره.

من جهته بيّن الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الصاعدي رئيس قسم الدعم الفني التابع لإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام أن معدل استهلاك مواد التعقيم خلال ثلثي شهر رمضان المبارك بلغ أكثر من (200) ألف لتر، بمعدل (10000) لتر يوميًّا.

ولفت الصاعدي إلى أن (600) عامل وعاملة شاركوا في أعمال الوقاية البيئية بالمسجد الحرام، منوهًا إلى أن (10) روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي ستدخل الخدمة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك الجاري.

وقال: إن الوقاية البيئية تمتلك اليوم أكثر من (1250) جهازًا ومعدة وآلية تعمل على تفعيل دور الوقاية الصحية لقاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه، بدعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- وحرص وتوجيهات مستمرة من الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة