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"الحميدي" يقوم بزيارة مفاجئة لبلدية محايل عسير ويوجه بغلق 3 مطاعم

تفقد الحدائق وإنارة الشوارع ودشن مبادرات إزالة التشوهات والتشجير

قام أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" بزيارة مفاجئة لبلدية محايل عسير ضمن جولاته التفقدية لبلديات المنطقة وذلك ضمن البرنامج المكثف للأمانة الخاص بالجولات الرقابية الصحية على المطاعم.

وقال "الحميدي" إن تم خلال الزيارة القيام بعددٍ من الجولات الرقابية، بمرافقة رئيس البلدية "سعيد بن علي حافظ" ، على المطاعم والمحال والأسواق وغيرها من المنشآت، حيث تم من خلالها إغلاق ٣ مطاعم إضافة إلى تسجيل عددٍ من الملاحظات الفنية، وكذلك القيام بجولة تفقدية على الحدائق وإنارة الشوارع.

وأضاف "الحميدي" أنه تم الاطلاع كذلك على جهود البلدية في الميز النسبية لبلدية محايل وفق خطة المشهد الحضري ورؤية هيئة تطوير عسير، فضلاً عن متابعة عمل محاور التنمية للبلدية من طرق ومخططات وتنمية استثمار البلدية حسب خطة المشهد الحضري.

كما قام "الحميدي" خلال الزيارة بافتتاح مركز رجال الأعمال وإطلاق مبادرات التطوع البلدي بالمحافظة والتي تهدف إلى إزالة المخلفات الصلبة - التشوهات البصرية – التشجير.

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"الحميدي" يقوم بزيارة مفاجئة لبلدية محايل عسير ويوجه بغلق 3 مطاعم
سبق

قام أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" بزيارة مفاجئة لبلدية محايل عسير ضمن جولاته التفقدية لبلديات المنطقة وذلك ضمن البرنامج المكثف للأمانة الخاص بالجولات الرقابية الصحية على المطاعم.

وقال "الحميدي" إن تم خلال الزيارة القيام بعددٍ من الجولات الرقابية، بمرافقة رئيس البلدية "سعيد بن علي حافظ" ، على المطاعم والمحال والأسواق وغيرها من المنشآت، حيث تم من خلالها إغلاق ٣ مطاعم إضافة إلى تسجيل عددٍ من الملاحظات الفنية، وكذلك القيام بجولة تفقدية على الحدائق وإنارة الشوارع.

وأضاف "الحميدي" أنه تم الاطلاع كذلك على جهود البلدية في الميز النسبية لبلدية محايل وفق خطة المشهد الحضري ورؤية هيئة تطوير عسير، فضلاً عن متابعة عمل محاور التنمية للبلدية من طرق ومخططات وتنمية استثمار البلدية حسب خطة المشهد الحضري.

كما قام "الحميدي" خلال الزيارة بافتتاح مركز رجال الأعمال وإطلاق مبادرات التطوع البلدي بالمحافظة والتي تهدف إلى إزالة المخلفات الصلبة - التشوهات البصرية – التشجير.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
12:29 AM

"الحميدي" يقوم بزيارة مفاجئة لبلدية محايل عسير ويوجه بغلق 3 مطاعم

تفقد الحدائق وإنارة الشوارع ودشن مبادرات إزالة التشوهات والتشجير

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رائد القرفي - عسير
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1,605

قام أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" بزيارة مفاجئة لبلدية محايل عسير ضمن جولاته التفقدية لبلديات المنطقة وذلك ضمن البرنامج المكثف للأمانة الخاص بالجولات الرقابية الصحية على المطاعم.

وقال "الحميدي" إن تم خلال الزيارة القيام بعددٍ من الجولات الرقابية، بمرافقة رئيس البلدية "سعيد بن علي حافظ" ، على المطاعم والمحال والأسواق وغيرها من المنشآت، حيث تم من خلالها إغلاق ٣ مطاعم إضافة إلى تسجيل عددٍ من الملاحظات الفنية، وكذلك القيام بجولة تفقدية على الحدائق وإنارة الشوارع.

وأضاف "الحميدي" أنه تم الاطلاع كذلك على جهود البلدية في الميز النسبية لبلدية محايل وفق خطة المشهد الحضري ورؤية هيئة تطوير عسير، فضلاً عن متابعة عمل محاور التنمية للبلدية من طرق ومخططات وتنمية استثمار البلدية حسب خطة المشهد الحضري.

كما قام "الحميدي" خلال الزيارة بافتتاح مركز رجال الأعمال وإطلاق مبادرات التطوع البلدي بالمحافظة والتي تهدف إلى إزالة المخلفات الصلبة - التشوهات البصرية – التشجير.

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