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"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

ماليزيا تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 8329

سجلت ماليزيا سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين إلى 8329، والوفيات إلى 117.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن المدير العام للصحة الدكتور نور هشام عبدالله قوله إن بلاده قادرة على كسر سلسلة الإصابات بدون اللقاح إذا استمر الشعب الماليزي في الالتزام التام بالإجراءات التشغيلية الموحدة والإرشادات التوجيهية الصادرة عن الحكومة.

وأوضح أن الإعلان عن رفع "قرار تقييد التحركات" في ماليزيا، واستبداله بفرض "تقييد الحركة نحو التعافي"، الذي يسري مفعوله ابتداءً من يوم غد وحتى 31 أغسطس القادم سيسهم في توفير الراحة والطمأنينة للماليزيين والمقيمين.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا
سبق

سجلت ماليزيا سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين إلى 8329، والوفيات إلى 117.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن المدير العام للصحة الدكتور نور هشام عبدالله قوله إن بلاده قادرة على كسر سلسلة الإصابات بدون اللقاح إذا استمر الشعب الماليزي في الالتزام التام بالإجراءات التشغيلية الموحدة والإرشادات التوجيهية الصادرة عن الحكومة.

وأوضح أن الإعلان عن رفع "قرار تقييد التحركات" في ماليزيا، واستبداله بفرض "تقييد الحركة نحو التعافي"، الذي يسري مفعوله ابتداءً من يوم غد وحتى 31 أغسطس القادم سيسهم في توفير الراحة والطمأنينة للماليزيين والمقيمين.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
02:06 PM

ماليزيا تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 8329

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ماليزيا سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين إلى 8329، والوفيات إلى 117.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن المدير العام للصحة الدكتور نور هشام عبدالله قوله إن بلاده قادرة على كسر سلسلة الإصابات بدون اللقاح إذا استمر الشعب الماليزي في الالتزام التام بالإجراءات التشغيلية الموحدة والإرشادات التوجيهية الصادرة عن الحكومة.

وأوضح أن الإعلان عن رفع "قرار تقييد التحركات" في ماليزيا، واستبداله بفرض "تقييد الحركة نحو التعافي"، الذي يسري مفعوله ابتداءً من يوم غد وحتى 31 أغسطس القادم سيسهم في توفير الراحة والطمأنينة للماليزيين والمقيمين.

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