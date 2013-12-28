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وفاة اللواء "الأسمري" مدير عام السجون بالمملكة مساء اليوم

إثر أزمة قلبية مفاجئة في مكتبه

توفي اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون بالمملكة مساء اليوم الاثنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة في مكتبه.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ قد أصدر في عام 2017 قراراً يقضي بترقية اللواء محمد الأسمري استثنائياً، وتعيينه مديراً عاماً لقطاع السجون، خلفاً للواء إبراهيم الحمزي؛ الذي تمّ تعيينه مستشاراً في وزارة الداخلية.

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وفاة اللواء "الأسمري" مدير عام السجون بالمملكة مساء اليوم
سبق

توفي اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون بالمملكة مساء اليوم الاثنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة في مكتبه.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ قد أصدر في عام 2017 قراراً يقضي بترقية اللواء محمد الأسمري استثنائياً، وتعيينه مديراً عاماً لقطاع السجون، خلفاً للواء إبراهيم الحمزي؛ الذي تمّ تعيينه مستشاراً في وزارة الداخلية.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
06:16 PM

وفاة اللواء "الأسمري" مدير عام السجون بالمملكة مساء اليوم

إثر أزمة قلبية مفاجئة في مكتبه

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
22,565

توفي اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون بالمملكة مساء اليوم الاثنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة في مكتبه.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ قد أصدر في عام 2017 قراراً يقضي بترقية اللواء محمد الأسمري استثنائياً، وتعيينه مديراً عاماً لقطاع السجون، خلفاً للواء إبراهيم الحمزي؛ الذي تمّ تعيينه مستشاراً في وزارة الداخلية.

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