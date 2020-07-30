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تعليم صبيا يحقق ١٤ وساماً في برنامج جلوب البيئي للربع الثاني من ٢٠٢١

"خرمي" أشاد بالدور الفاعل للبرنامج في زيادة الوعي البيئي لدى الطلاب

تصدرت مجموعة من مدارس البنات بإدارة تعليم صبيا لوحة شرف وكالة ناسا العالمية وحصدت ١٤ وسام شرف في برنامج جلوب البيئي العالمي للربع الثاني من العام 2021 حيث حصلت متوسطة وثانوية المطعن على ٨ أوسمة، وثانوية صبيا الأولى على ٤ أوسمة، فيما حصلت ثانوية بيش الثالثة، وثانوية الشقيري على وسام لكل منهما.

وتفصيلاً، هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي المدارس المتصدرة، مشيداً بالدور الفاعل للطالبات والمعلمات في هذا البرنامج ودوره في زيادة الوعي البيئي لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مهارات البحث العلمي والتعلم الذاتي، وإعدادهم ليكونوا علماء وقادة المستقبل بأبحاثهم النوعية.

وقدم الدكتور (الخرمي) شكره لقسم النشاط العلمي للبنات لتميزهم الدائم في المشاركة وتمثيل وزارة التعليم وإدارة صبيا في برنامج جلوب الدولي عبر العديد من البحوث والدراسات النوعية، متمنياً للإدارة المزيد من التميز والإنجازات.

يذكر أنه تم اختيار تعليم صبيا على مستوى إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2021 ضمن إدارتين تعليميتين على مستوى المملكة للمشاركة في اللقاء الإقليمي لأبحاث جلوب السادس والعشرين بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسبوع الأول من ذي الحجة الجاري، حيث انطلق المؤتمر تحت عنوان (التكيف مع المتغيرات).

ويعد برنامج جلوب البيئي أحد البرامج العلمية التي تدعمها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بالتعاون مع المؤسسات التربوية ومن ضمنها وزارة التعليم. ويهدف إلى تعزيز روح العمل الجماعي وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطلاب في أنحاء العالم، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في كل من العلوم واللغة الإنجليزية والحاسب والرياضيات، وتوظيف الإنترنت في البحث العلمي.

تعليم صبيا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم صبيا يحقق ١٤ وساماً في برنامج جلوب البيئي للربع الثاني من ٢٠٢١
سبق

تصدرت مجموعة من مدارس البنات بإدارة تعليم صبيا لوحة شرف وكالة ناسا العالمية وحصدت ١٤ وسام شرف في برنامج جلوب البيئي العالمي للربع الثاني من العام 2021 حيث حصلت متوسطة وثانوية المطعن على ٨ أوسمة، وثانوية صبيا الأولى على ٤ أوسمة، فيما حصلت ثانوية بيش الثالثة، وثانوية الشقيري على وسام لكل منهما.

وتفصيلاً، هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي المدارس المتصدرة، مشيداً بالدور الفاعل للطالبات والمعلمات في هذا البرنامج ودوره في زيادة الوعي البيئي لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مهارات البحث العلمي والتعلم الذاتي، وإعدادهم ليكونوا علماء وقادة المستقبل بأبحاثهم النوعية.

وقدم الدكتور (الخرمي) شكره لقسم النشاط العلمي للبنات لتميزهم الدائم في المشاركة وتمثيل وزارة التعليم وإدارة صبيا في برنامج جلوب الدولي عبر العديد من البحوث والدراسات النوعية، متمنياً للإدارة المزيد من التميز والإنجازات.

يذكر أنه تم اختيار تعليم صبيا على مستوى إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2021 ضمن إدارتين تعليميتين على مستوى المملكة للمشاركة في اللقاء الإقليمي لأبحاث جلوب السادس والعشرين بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسبوع الأول من ذي الحجة الجاري، حيث انطلق المؤتمر تحت عنوان (التكيف مع المتغيرات).

ويعد برنامج جلوب البيئي أحد البرامج العلمية التي تدعمها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بالتعاون مع المؤسسات التربوية ومن ضمنها وزارة التعليم. ويهدف إلى تعزيز روح العمل الجماعي وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطلاب في أنحاء العالم، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في كل من العلوم واللغة الإنجليزية والحاسب والرياضيات، وتوظيف الإنترنت في البحث العلمي.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:56 PM

تعليم صبيا يحقق ١٤ وساماً في برنامج جلوب البيئي للربع الثاني من ٢٠٢١

"خرمي" أشاد بالدور الفاعل للبرنامج في زيادة الوعي البيئي لدى الطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصدرت مجموعة من مدارس البنات بإدارة تعليم صبيا لوحة شرف وكالة ناسا العالمية وحصدت ١٤ وسام شرف في برنامج جلوب البيئي العالمي للربع الثاني من العام 2021 حيث حصلت متوسطة وثانوية المطعن على ٨ أوسمة، وثانوية صبيا الأولى على ٤ أوسمة، فيما حصلت ثانوية بيش الثالثة، وثانوية الشقيري على وسام لكل منهما.

وتفصيلاً، هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي المدارس المتصدرة، مشيداً بالدور الفاعل للطالبات والمعلمات في هذا البرنامج ودوره في زيادة الوعي البيئي لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مهارات البحث العلمي والتعلم الذاتي، وإعدادهم ليكونوا علماء وقادة المستقبل بأبحاثهم النوعية.

وقدم الدكتور (الخرمي) شكره لقسم النشاط العلمي للبنات لتميزهم الدائم في المشاركة وتمثيل وزارة التعليم وإدارة صبيا في برنامج جلوب الدولي عبر العديد من البحوث والدراسات النوعية، متمنياً للإدارة المزيد من التميز والإنجازات.

يذكر أنه تم اختيار تعليم صبيا على مستوى إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2021 ضمن إدارتين تعليميتين على مستوى المملكة للمشاركة في اللقاء الإقليمي لأبحاث جلوب السادس والعشرين بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسبوع الأول من ذي الحجة الجاري، حيث انطلق المؤتمر تحت عنوان (التكيف مع المتغيرات).

ويعد برنامج جلوب البيئي أحد البرامج العلمية التي تدعمها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بالتعاون مع المؤسسات التربوية ومن ضمنها وزارة التعليم. ويهدف إلى تعزيز روح العمل الجماعي وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطلاب في أنحاء العالم، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في كل من العلوم واللغة الإنجليزية والحاسب والرياضيات، وتوظيف الإنترنت في البحث العلمي.

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