وزير التعليم: قرارات خادم الحرمين شاهد على الاستقرار والرخاء في المملكة

أشاد بالأمر الملكي حول موظفي القطاع الخاص السعوديين

أشاد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالقرارات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وتحمّل الحكومة ٦٠٪ من رواتب السعوديين كدعم للقطاع الخاص.



وقال "آل الشيخ" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "وطن عظيم، وملك كريم، وشعب أمين".

وأضاف: "رغم التحديات التي يواجهها العالم، يأتي أمر ‫خادم الحرمين الشريفين بتحمّل الحكومة ٦٠٪ من رواتب السعوديين كدعم للقطاع الخاص، ومنه مؤسسات التعليم الأهلية؛ شاهداً على الاستقرار والرخاء، وأن الوطن يقوى بالله ثم بسواعد أبنائه".

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- اليوم، أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية من جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضدّ التعطل عن العمل؛ حيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.



