رائحة فاكهة تخلي ركاب طائرة وتؤخر رحلة جوية في إندونيسيا

تسببت حمولة من فاكهة دوريان زبادي المعروفة برائحتها الكريهة النفاذة، بتأخر طائرة إندونيسية لمدة ساعة بعد مغادرة الركاب لكابينة الطائرة ورفضهم فيها الطيران في وجود هكذا رائحة.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت طائرة ركاب رحلة تابعة لشركة "سريويجايا إير"، تحمل شحنة تبلغ اثنين من الأطنان من فاكهة دوريان زبادي، التي يتناولها الكثير من سكان جنوب شرق آسيا، بسبب طعمها القريب من بعض الأجبان الزرقاء إلا أن منتقديها يشبهون رائحتها برائحة مياه الصرف الصحي، لذلك فإن هذه الفاكهة ممنوعة في الأماكن العامة كالمطاعم والفنادق في عدة دول آسيوية.



وقد رفض ركب الرحلة بين بنغكولو على جزيرة سومطرة وجاكرتا الصعود إلى الطائرة الاثنين لانزعاجهم من الرائحة وخوفًا من وزن الحمولة، واضطرت الشركة إلى إبعاد الحمولة قبل أن يعود الركاب.