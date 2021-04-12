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"أذان الدرعية".. 30 طالباً يؤدون الأذان على طريقة مؤذني الدرعية يومياً في شهر رمضان

يمثل موروثًا ثقافيًا مميزًا على مدار عقود وانتقل من جيل لجيل

انتهت هيئة تطوير بوابة الدرعية من تسجيل 30 حلقة من الآذان على طريقة مؤذني الدرعية، بصوت ثلاثين طالباً من مدارس الدرعية، حيث يتم بث آذان المغرب يومياً بصوت أحد الطلاب المميزين الذين رشحهم مكتب تعليم الدرعية لتنفيذ المبادرة.

وكشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن أن مبادرة "أذان الدرعية" جاءت في إطار سعي الهيئة إلى إحياء شعيرة الأذان بالطريقة المحلية، وذلك على أيدي طلاب الدرعية أنفسهم، مشيرة إلى أن "أذان الدرعية" يمثل موروثًا ثقافيًا مميزًا، عُرف به أبناء الدرعية على مدار عقود، وانتقل من جيل لجيل، وتوارثه الأبناء والأحفاد في "جوهرة المملكة"، وأن المبادرة يتم تنفيذها في شهر رمضان المبارك تحت شعار "أذان الدرعية.. شعيرة وممارسة".

وأشادت الهيئة بأداء الطلاب المشاركين، وإتقانهم لأذان الدرعية بأصوات مميزة، أعادت للأذهان هذا الموروث الديني والثقافي العريق، مؤكدةً أنه سيتم اختتام المبادرة بتكبيرات العيد في أول أيام عيد الفطر المبارك، وبمشاركة مجموعة متميزة من الأصوات.

جدير بالذكر أن مبادرة "أذان الدرعية" تأتي في إطار سلسلة المبادرات الثقافية والمجتمعية التي تطلقها هيئة تطوير بوابة الدرعية، لدعم المجتمع المحلي، في ظل المشاركة الفاعلة لمجتمع الدرعية في إحياء التراث الثقافي والمشاريع السياحية والاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدرعية التاريخية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أذان الدرعية".. 30 طالباً يؤدون الأذان على طريقة مؤذني الدرعية يومياً في شهر رمضان
سبق

انتهت هيئة تطوير بوابة الدرعية من تسجيل 30 حلقة من الآذان على طريقة مؤذني الدرعية، بصوت ثلاثين طالباً من مدارس الدرعية، حيث يتم بث آذان المغرب يومياً بصوت أحد الطلاب المميزين الذين رشحهم مكتب تعليم الدرعية لتنفيذ المبادرة.

وكشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن أن مبادرة "أذان الدرعية" جاءت في إطار سعي الهيئة إلى إحياء شعيرة الأذان بالطريقة المحلية، وذلك على أيدي طلاب الدرعية أنفسهم، مشيرة إلى أن "أذان الدرعية" يمثل موروثًا ثقافيًا مميزًا، عُرف به أبناء الدرعية على مدار عقود، وانتقل من جيل لجيل، وتوارثه الأبناء والأحفاد في "جوهرة المملكة"، وأن المبادرة يتم تنفيذها في شهر رمضان المبارك تحت شعار "أذان الدرعية.. شعيرة وممارسة".

وأشادت الهيئة بأداء الطلاب المشاركين، وإتقانهم لأذان الدرعية بأصوات مميزة، أعادت للأذهان هذا الموروث الديني والثقافي العريق، مؤكدةً أنه سيتم اختتام المبادرة بتكبيرات العيد في أول أيام عيد الفطر المبارك، وبمشاركة مجموعة متميزة من الأصوات.

جدير بالذكر أن مبادرة "أذان الدرعية" تأتي في إطار سلسلة المبادرات الثقافية والمجتمعية التي تطلقها هيئة تطوير بوابة الدرعية، لدعم المجتمع المحلي، في ظل المشاركة الفاعلة لمجتمع الدرعية في إحياء التراث الثقافي والمشاريع السياحية والاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدرعية التاريخية.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
07:42 PM

"أذان الدرعية".. 30 طالباً يؤدون الأذان على طريقة مؤذني الدرعية يومياً في شهر رمضان

يمثل موروثًا ثقافيًا مميزًا على مدار عقود وانتقل من جيل لجيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انتهت هيئة تطوير بوابة الدرعية من تسجيل 30 حلقة من الآذان على طريقة مؤذني الدرعية، بصوت ثلاثين طالباً من مدارس الدرعية، حيث يتم بث آذان المغرب يومياً بصوت أحد الطلاب المميزين الذين رشحهم مكتب تعليم الدرعية لتنفيذ المبادرة.

وكشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن أن مبادرة "أذان الدرعية" جاءت في إطار سعي الهيئة إلى إحياء شعيرة الأذان بالطريقة المحلية، وذلك على أيدي طلاب الدرعية أنفسهم، مشيرة إلى أن "أذان الدرعية" يمثل موروثًا ثقافيًا مميزًا، عُرف به أبناء الدرعية على مدار عقود، وانتقل من جيل لجيل، وتوارثه الأبناء والأحفاد في "جوهرة المملكة"، وأن المبادرة يتم تنفيذها في شهر رمضان المبارك تحت شعار "أذان الدرعية.. شعيرة وممارسة".

وأشادت الهيئة بأداء الطلاب المشاركين، وإتقانهم لأذان الدرعية بأصوات مميزة، أعادت للأذهان هذا الموروث الديني والثقافي العريق، مؤكدةً أنه سيتم اختتام المبادرة بتكبيرات العيد في أول أيام عيد الفطر المبارك، وبمشاركة مجموعة متميزة من الأصوات.

جدير بالذكر أن مبادرة "أذان الدرعية" تأتي في إطار سلسلة المبادرات الثقافية والمجتمعية التي تطلقها هيئة تطوير بوابة الدرعية، لدعم المجتمع المحلي، في ظل المشاركة الفاعلة لمجتمع الدرعية في إحياء التراث الثقافي والمشاريع السياحية والاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدرعية التاريخية.

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