كورونا في السودان.. 46 إصابة جديدة و5 وفيات وتعافي 105 حالات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وتعافي 105 حالات.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27866 حالة، متضمنة 1761 وفاة، وتعافي 20865.