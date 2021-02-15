النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في السودان.. 46 إصابة جديدة و5 وفيات وتعافي 105 حالات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وتعافي 105 حالات.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27866 حالة، متضمنة 1761 وفاة، وتعافي 20865.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في السودان.. 46 إصابة جديدة و5 وفيات وتعافي 105 حالات
سبق

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وتعافي 105 حالات.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27866 حالة، متضمنة 1761 وفاة، وتعافي 20865.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
06:30 PM

كورونا في السودان.. 46 إصابة جديدة و5 وفيات وتعافي 105 حالات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
152

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وتعافي 105 حالات.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27866 حالة، متضمنة 1761 وفاة، وتعافي 20865.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,107
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,814
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,490

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة