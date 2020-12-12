رُزق المهندس عبدالله حسين أبوعيون بمولودة جديدة والتي اختار لها اسم (الشادن).
"أبو عيون" يرزق بـ"الشادن"
رُزق المهندس عبدالله حسين أبوعيون بمولودة جديدة والتي اختار لها اسم (الشادن).
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"أبو عيون" يرزق بـ"الشادن"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-12
12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
09:44 PM
"أبو عيون" يرزق بـ"الشادن"
رُزق المهندس عبدالله حسين أبوعيون بمولودة جديدة والتي اختار لها اسم (الشادن).
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