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"أبو عيون" يرزق بـ"الشادن"

رُزق المهندس عبدالله حسين أبوعيون بمولودة جديدة والتي اختار لها اسم (الشادن).

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"أبو عيون" يرزق بـ"الشادن"
سبق

رُزق المهندس عبدالله حسين أبوعيون بمولودة جديدة والتي اختار لها اسم (الشادن).

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
09:44 PM

"أبو عيون" يرزق بـ"الشادن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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رُزق المهندس عبدالله حسين أبوعيون بمولودة جديدة والتي اختار لها اسم (الشادن).

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