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بقعاء.. العثور على الموظف المفقود شمال منطقة حائل

انقطع به الاتصال وتم تحديد منطقته من خلال آخر إحداثي

عثرت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لجمعية عون على الموظف المفقود في منطقة حائل بعد فقدانه أثناء أداء عمله بمحافظة بقعاء.

وقال المتحدث الرسمي لجمعية عون للبحث والإنقاذ معاذ الخنيني لـ"سبق" إن الفريق الميداني نجح في العثور على الموظف المفقود لمكتب المياه والزراعة بمحافظة بقعاء بحائل في وقت قياسي.

وقال "الخنيني": تلقت جمعية عون للبحث والإنقاذ بلاغاً يفيد بفقدان أحد موظفي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ببقعاء وذلك أثناء قيامه بمهمة رسمية شمال شرق محافظة بقعاء، حيث انقطع به الاتصال من يوم أول أمس الأربعاء، ومن خلال الحصول على آخر إحداثي للمفقود تم تحديد منطقة البحث وتوجيه أبطال عون لتمشيط المنطقة المستهدفة.

وأضاف "الخنيني": بفضل من الله عُثر على المركبة في زمن قياسي وتقفي أثر المفقود إلى أن تمكن أحد فرسان عونو مرافقه من العثور على المفقود على بعد كيلومترين تقريباً من المركبة وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

بقعاء مفقود حائل جمعية عون للبحث والإنقاذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بقعاء.. العثور على الموظف المفقود شمال منطقة حائل
سبق

عثرت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لجمعية عون على الموظف المفقود في منطقة حائل بعد فقدانه أثناء أداء عمله بمحافظة بقعاء.

وقال المتحدث الرسمي لجمعية عون للبحث والإنقاذ معاذ الخنيني لـ"سبق" إن الفريق الميداني نجح في العثور على الموظف المفقود لمكتب المياه والزراعة بمحافظة بقعاء بحائل في وقت قياسي.

وقال "الخنيني": تلقت جمعية عون للبحث والإنقاذ بلاغاً يفيد بفقدان أحد موظفي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ببقعاء وذلك أثناء قيامه بمهمة رسمية شمال شرق محافظة بقعاء، حيث انقطع به الاتصال من يوم أول أمس الأربعاء، ومن خلال الحصول على آخر إحداثي للمفقود تم تحديد منطقة البحث وتوجيه أبطال عون لتمشيط المنطقة المستهدفة.

وأضاف "الخنيني": بفضل من الله عُثر على المركبة في زمن قياسي وتقفي أثر المفقود إلى أن تمكن أحد فرسان عونو مرافقه من العثور على المفقود على بعد كيلومترين تقريباً من المركبة وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:13 AM

بقعاء.. العثور على الموظف المفقود شمال منطقة حائل

انقطع به الاتصال وتم تحديد منطقته من خلال آخر إحداثي

A A A
عبدالله السالم - الدمام
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5,663

عثرت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لجمعية عون على الموظف المفقود في منطقة حائل بعد فقدانه أثناء أداء عمله بمحافظة بقعاء.

وقال المتحدث الرسمي لجمعية عون للبحث والإنقاذ معاذ الخنيني لـ"سبق" إن الفريق الميداني نجح في العثور على الموظف المفقود لمكتب المياه والزراعة بمحافظة بقعاء بحائل في وقت قياسي.

وقال "الخنيني": تلقت جمعية عون للبحث والإنقاذ بلاغاً يفيد بفقدان أحد موظفي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ببقعاء وذلك أثناء قيامه بمهمة رسمية شمال شرق محافظة بقعاء، حيث انقطع به الاتصال من يوم أول أمس الأربعاء، ومن خلال الحصول على آخر إحداثي للمفقود تم تحديد منطقة البحث وتوجيه أبطال عون لتمشيط المنطقة المستهدفة.

وأضاف "الخنيني": بفضل من الله عُثر على المركبة في زمن قياسي وتقفي أثر المفقود إلى أن تمكن أحد فرسان عونو مرافقه من العثور على المفقود على بعد كيلومترين تقريباً من المركبة وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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