النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دبي: 3 خطوات لعودة السياحة بشكل كامل.. تعرف عليها

وفق استراتيجية إماراتية موحدة

بعد قرار دبي إعادة الفتح التدريجي للقطاعات والأسواق الاقتصادية، وبدأ الاستعداد لاستقبال السياح، ووضع خطة تنسيقية بين الأسواق، لاستقبال السياح وطمأنة المواطنين والمسافرين من الخارج بأن دبي هي وجهة آمنة ملتزمة بصحة ورفاهية السكان والضيوف.

وتوقع مدير عام دائرة السياحة في دبي هلال المري، بدء استقبال السياح قريباً، لتتركز أولاً على زيارة الأقارب والأهل وبعض اجتماعات الأعمال وبعض السياحة الترفيهية من دول الخليج وفقا لموقع "الخليج الاقتصادي".

ووفقاً لدائرة السياحة والتسويق بدبي، فإن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الإمارات تعتبر من ضمن الأرقى عالمياً، حيث أجرت أكثر من مليوني اختبار، الأمر الذي يزيد على متوسط الاختبار في أربعة أشهر لبعض الدول ويتقدم كثيراً على المتوسط في الدول المتقدمة.

دبي الأسواق الاقتصادية

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
دبي: 3 خطوات لعودة السياحة بشكل كامل.. تعرف عليها
سبق

بعد قرار دبي إعادة الفتح التدريجي للقطاعات والأسواق الاقتصادية، وبدأ الاستعداد لاستقبال السياح، ووضع خطة تنسيقية بين الأسواق، لاستقبال السياح وطمأنة المواطنين والمسافرين من الخارج بأن دبي هي وجهة آمنة ملتزمة بصحة ورفاهية السكان والضيوف.

وتوقع مدير عام دائرة السياحة في دبي هلال المري، بدء استقبال السياح قريباً، لتتركز أولاً على زيارة الأقارب والأهل وبعض اجتماعات الأعمال وبعض السياحة الترفيهية من دول الخليج وفقا لموقع "الخليج الاقتصادي".

ووفقاً لدائرة السياحة والتسويق بدبي، فإن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الإمارات تعتبر من ضمن الأرقى عالمياً، حيث أجرت أكثر من مليوني اختبار، الأمر الذي يزيد على متوسط الاختبار في أربعة أشهر لبعض الدول ويتقدم كثيراً على المتوسط في الدول المتقدمة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
01:23 PM

دبي: 3 خطوات لعودة السياحة بشكل كامل.. تعرف عليها

وفق استراتيجية إماراتية موحدة

A A A
خالد خليل - الرياض
2
2,368

بعد قرار دبي إعادة الفتح التدريجي للقطاعات والأسواق الاقتصادية، وبدأ الاستعداد لاستقبال السياح، ووضع خطة تنسيقية بين الأسواق، لاستقبال السياح وطمأنة المواطنين والمسافرين من الخارج بأن دبي هي وجهة آمنة ملتزمة بصحة ورفاهية السكان والضيوف.

وتوقع مدير عام دائرة السياحة في دبي هلال المري، بدء استقبال السياح قريباً، لتتركز أولاً على زيارة الأقارب والأهل وبعض اجتماعات الأعمال وبعض السياحة الترفيهية من دول الخليج وفقا لموقع "الخليج الاقتصادي".

ووفقاً لدائرة السياحة والتسويق بدبي، فإن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الإمارات تعتبر من ضمن الأرقى عالمياً، حيث أجرت أكثر من مليوني اختبار، الأمر الذي يزيد على متوسط الاختبار في أربعة أشهر لبعض الدول ويتقدم كثيراً على المتوسط في الدول المتقدمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,825
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,209
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,897

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة