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"أرامكو" تصدر شحنتها الأولى من مصفاة جازان الجديدة إلى سنغافورة

مؤشر على أن منشأة الـ400 ألف برميل  في مراحل متقدمة من بدء التشغيل

صدّرت أرامكو السعودية أول شحنة من مصفاة جازان الجديدة على البحر الأحمر إلى سنغافورة، فيما يعدّ أوضح مؤشر على أن المنشأة التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا في مراحل متقدمة من بدء التشغيل.

واستأجرت أرامكو السفينة UACC Eagle لإرسال 475 ألف برميل من زيت الغاز إلى سنغافورة من جازان، وفقًا لشركة تحليلات البيانات Kpler.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، قد أعلن في أغسطس أنه من المتوقع أن تبدأ المعالجة الأولى في جيزان بحلول الربع الأول من عام 2021.

يشار إلى أن السعودية أرسلت شحنتين من الخام إلى جازان العام الماضي استعدادًا لبدء التشغيل، حيث وصل مليونا برميل في أكتوبر ومليونان آخران في نوفمبر وفقًا لبيانات Kpler.

أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تصدر شحنتها الأولى من مصفاة جازان الجديدة إلى سنغافورة
سبق

صدّرت أرامكو السعودية أول شحنة من مصفاة جازان الجديدة على البحر الأحمر إلى سنغافورة، فيما يعدّ أوضح مؤشر على أن المنشأة التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا في مراحل متقدمة من بدء التشغيل.

واستأجرت أرامكو السفينة UACC Eagle لإرسال 475 ألف برميل من زيت الغاز إلى سنغافورة من جازان، وفقًا لشركة تحليلات البيانات Kpler.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، قد أعلن في أغسطس أنه من المتوقع أن تبدأ المعالجة الأولى في جيزان بحلول الربع الأول من عام 2021.

يشار إلى أن السعودية أرسلت شحنتين من الخام إلى جازان العام الماضي استعدادًا لبدء التشغيل، حيث وصل مليونا برميل في أكتوبر ومليونان آخران في نوفمبر وفقًا لبيانات Kpler.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
03:29 PM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
04:25 PM

"أرامكو" تصدر شحنتها الأولى من مصفاة جازان الجديدة إلى سنغافورة

مؤشر على أن منشأة الـ400 ألف برميل  في مراحل متقدمة من بدء التشغيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدّرت أرامكو السعودية أول شحنة من مصفاة جازان الجديدة على البحر الأحمر إلى سنغافورة، فيما يعدّ أوضح مؤشر على أن المنشأة التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا في مراحل متقدمة من بدء التشغيل.

واستأجرت أرامكو السفينة UACC Eagle لإرسال 475 ألف برميل من زيت الغاز إلى سنغافورة من جازان، وفقًا لشركة تحليلات البيانات Kpler.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، قد أعلن في أغسطس أنه من المتوقع أن تبدأ المعالجة الأولى في جيزان بحلول الربع الأول من عام 2021.

يشار إلى أن السعودية أرسلت شحنتين من الخام إلى جازان العام الماضي استعدادًا لبدء التشغيل، حيث وصل مليونا برميل في أكتوبر ومليونان آخران في نوفمبر وفقًا لبيانات Kpler.

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