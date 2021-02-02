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القبض على "المتحرش بالطفل".. وإحالته للنيابة

قام بنشر ذلك في أحد برامج التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكّن شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على شاب تحرش بطفل، وقام بنشر ذلك في أحد برامج التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الشاب أقرّ بفعلته، وجرى تحويل القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وتفصيلاً صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُظهر شخصاً يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وزارة الداخلية المتحرش بالطفل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على "المتحرش بالطفل".. وإحالته للنيابة
سبق

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكّن شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على شاب تحرش بطفل، وقام بنشر ذلك في أحد برامج التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الشاب أقرّ بفعلته، وجرى تحويل القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وتفصيلاً صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُظهر شخصاً يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
03:01 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
05:31 PM

القبض على "المتحرش بالطفل".. وإحالته للنيابة

قام بنشر ذلك في أحد برامج التواصل الاجتماعي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
9,431

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكّن شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على شاب تحرش بطفل، وقام بنشر ذلك في أحد برامج التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الشاب أقرّ بفعلته، وجرى تحويل القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وتفصيلاً صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُظهر شخصاً يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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