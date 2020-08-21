النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حريق يلتهم كامل محتويات مسجد في تيماء بسبب التماس كهربائي

مدير "إسلامية تبوك": وجهنا بإغلاق المسجد حتى إعادة تهيئته

أدى التماس في مكيفات مسجد في حي الربوة بتيماء، مساء اليوم، لحدوث حريق في كامل محتوياته الداخلية، وقد قدرت لجنة مشكّلة من ثلاث جهات حكومية بينها إدارة المساجد؛ أضراره بما يقارب ٧٥ ألف ريال.

وجاء الحريق الذي باشرته فرق من الدفاع المدني، على كامل محتويات المسجد من الأجهزة الصوتية ومكيفات سبيلت والموكيت وأفياش كهرباء ودواليب خشب.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، لـ"سبق": إن الحريق عبارة عن التماس كهربائي بجهازي تكييف، ولله الحمد لم يكن هناك أضرار بشرية، وقد تم تكليف الإدارة الهندسية بالفرع للوقوف على المسجد، وإعداد تقرير متكامل عن الأضرار والاحتياج.

وأضاف: "تم توجيه إدارة المساجد بتيماء باتخاذ إجراءات السلامة وإغلاق المسجد تمامًا حتى إعادة تهيئة.

وقدم "السبيعي" شكره لوزير الشؤون الإسلامية ولنائبه؛ على المتابعة وطلب الرفع لمقام الوزارة بتقرير مفصل عن وضع المسجد واحتياجاته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حريق يلتهم كامل محتويات مسجد في تيماء بسبب التماس كهربائي
سبق

أدى التماس في مكيفات مسجد في حي الربوة بتيماء، مساء اليوم، لحدوث حريق في كامل محتوياته الداخلية، وقد قدرت لجنة مشكّلة من ثلاث جهات حكومية بينها إدارة المساجد؛ أضراره بما يقارب ٧٥ ألف ريال.

وجاء الحريق الذي باشرته فرق من الدفاع المدني، على كامل محتويات المسجد من الأجهزة الصوتية ومكيفات سبيلت والموكيت وأفياش كهرباء ودواليب خشب.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، لـ"سبق": إن الحريق عبارة عن التماس كهربائي بجهازي تكييف، ولله الحمد لم يكن هناك أضرار بشرية، وقد تم تكليف الإدارة الهندسية بالفرع للوقوف على المسجد، وإعداد تقرير متكامل عن الأضرار والاحتياج.

وأضاف: "تم توجيه إدارة المساجد بتيماء باتخاذ إجراءات السلامة وإغلاق المسجد تمامًا حتى إعادة تهيئة.

وقدم "السبيعي" شكره لوزير الشؤون الإسلامية ولنائبه؛ على المتابعة وطلب الرفع لمقام الوزارة بتقرير مفصل عن وضع المسجد واحتياجاته.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
09:27 PM

حريق يلتهم كامل محتويات مسجد في تيماء بسبب التماس كهربائي

مدير "إسلامية تبوك": وجهنا بإغلاق المسجد حتى إعادة تهيئته

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,667

أدى التماس في مكيفات مسجد في حي الربوة بتيماء، مساء اليوم، لحدوث حريق في كامل محتوياته الداخلية، وقد قدرت لجنة مشكّلة من ثلاث جهات حكومية بينها إدارة المساجد؛ أضراره بما يقارب ٧٥ ألف ريال.

وجاء الحريق الذي باشرته فرق من الدفاع المدني، على كامل محتويات المسجد من الأجهزة الصوتية ومكيفات سبيلت والموكيت وأفياش كهرباء ودواليب خشب.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، لـ"سبق": إن الحريق عبارة عن التماس كهربائي بجهازي تكييف، ولله الحمد لم يكن هناك أضرار بشرية، وقد تم تكليف الإدارة الهندسية بالفرع للوقوف على المسجد، وإعداد تقرير متكامل عن الأضرار والاحتياج.

وأضاف: "تم توجيه إدارة المساجد بتيماء باتخاذ إجراءات السلامة وإغلاق المسجد تمامًا حتى إعادة تهيئة.

وقدم "السبيعي" شكره لوزير الشؤون الإسلامية ولنائبه؛ على المتابعة وطلب الرفع لمقام الوزارة بتقرير مفصل عن وضع المسجد واحتياجاته.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,205
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,003
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,952
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,155

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة