النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. لحظة نجاة سائق شاحنة بشكل لا يصدق

عقب سقوطها من ارتفاع 21 مترًا

نجا سائق شاحنة صغيرة من طراز "بيك أب" بشكل لا يصدق عندما فقد السيطرة عليها فوق جسر علوي لتهوي بشكل مستقيم من ارتفاع يزيد على 21 مترًا وتسقط على جسر آخر.

وحسب قناة " فوكس نيوز 6"، وقع الحادث يوم السبت الماضي حين كانت السيارة تسير فوق جسر بتقاطع "ذوو إنترتشينج".

وبثت وزارة النقل في ولاية ويسكونسن مقطع فيديو للحادث، يكشف كيف فقد السائق السيطرة على الشاحنة، لتصطدم بالحجاز الجانبي للجسر فيتحطم وتسقط السيارة على جسر آخر في الأسفل.

وحسب موقع صحيفة "ميلووكي جورنال سنتينيال"، تم العثور على السائق حيًا، وكان واعيًا ويتنفس ولم تبد عليه علامات إصابات خطيرة، وقام رجال الإطفاء في مقاطعة ميلووكي بنقل السائق مستشفى محلي، ولا توجد معلومات أخرى حول السائق أو حالته.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو .. لحظة نجاة سائق شاحنة بشكل لا يصدق
سبق

نجا سائق شاحنة صغيرة من طراز "بيك أب" بشكل لا يصدق عندما فقد السيطرة عليها فوق جسر علوي لتهوي بشكل مستقيم من ارتفاع يزيد على 21 مترًا وتسقط على جسر آخر.

وحسب قناة " فوكس نيوز 6"، وقع الحادث يوم السبت الماضي حين كانت السيارة تسير فوق جسر بتقاطع "ذوو إنترتشينج".

وبثت وزارة النقل في ولاية ويسكونسن مقطع فيديو للحادث، يكشف كيف فقد السائق السيطرة على الشاحنة، لتصطدم بالحجاز الجانبي للجسر فيتحطم وتسقط السيارة على جسر آخر في الأسفل.

وحسب موقع صحيفة "ميلووكي جورنال سنتينيال"، تم العثور على السائق حيًا، وكان واعيًا ويتنفس ولم تبد عليه علامات إصابات خطيرة، وقام رجال الإطفاء في مقاطعة ميلووكي بنقل السائق مستشفى محلي، ولا توجد معلومات أخرى حول السائق أو حالته.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
02:20 PM

بالفيديو .. لحظة نجاة سائق شاحنة بشكل لا يصدق

عقب سقوطها من ارتفاع 21 مترًا

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
8,710

نجا سائق شاحنة صغيرة من طراز "بيك أب" بشكل لا يصدق عندما فقد السيطرة عليها فوق جسر علوي لتهوي بشكل مستقيم من ارتفاع يزيد على 21 مترًا وتسقط على جسر آخر.

وحسب قناة " فوكس نيوز 6"، وقع الحادث يوم السبت الماضي حين كانت السيارة تسير فوق جسر بتقاطع "ذوو إنترتشينج".

وبثت وزارة النقل في ولاية ويسكونسن مقطع فيديو للحادث، يكشف كيف فقد السائق السيطرة على الشاحنة، لتصطدم بالحجاز الجانبي للجسر فيتحطم وتسقط السيارة على جسر آخر في الأسفل.

وحسب موقع صحيفة "ميلووكي جورنال سنتينيال"، تم العثور على السائق حيًا، وكان واعيًا ويتنفس ولم تبد عليه علامات إصابات خطيرة، وقام رجال الإطفاء في مقاطعة ميلووكي بنقل السائق مستشفى محلي، ولا توجد معلومات أخرى حول السائق أو حالته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,971
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,424
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,603
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,357

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة