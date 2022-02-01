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"السديس" يؤكد أهمية دور المرأة في التربية كركيزة لنهضة الأمة وحضارتها

خلال تدشينه برنامج "صناعة التربوي" لتطوير أدواته بما يتلاءم مع مستجدات العصر

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الاثنين، برنامج صناعة التربوي.

وتفصيلاً، حضر التدشين مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية التطويرية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، ووكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام بنت عبدالكريم المعطاني، والوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية النسائية الدكتورة فادية مصطفى، وعدد من مديرات الإدارات العامة وأعضاء هيئة التدريس بمعهد وكلية الحرم المكي الشريف.

وتحدث الدكتور السديس خلال التدشين عن أهمية دور المرأة وأن التربية هي الركيزة الأساسية في نهضة الأمة وحضارتها والمناطة بصناعة جيل المستقبل ورقي الأفراد والمجتمعات، وصناعة التربية من أشرف وأجل الصناعات التي ممكن للإنسان أن يحترفها.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى بناء التربوي بناءً متزناً وشاملاً وفق أسس ومنطلقات علمية من خلال منظومة متكاملة من الأدوات والبرامج المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءته وزيادة مهنيته وإعداد نماذج من التربويين يحسنون أساليب التربية الصحيحة بما يتلاءم مع مستجدات العصر.

ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية التربوي وتمكينه من القيام بأدواره بكفاءة وفعالية، والإسهام في رسم منهجية علمية تطبيقية لصناعة التربوي وبنائه، وتزويد التربوي بالأدوات والآليات المؤثرة، والرقي بمساحة الوعي والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر لدى التربويين، وقيادة التربوي لإنتاج المعرفة التربوية ونشرها وتطبيقها في المجالات المختلفة.

السديس المسجد الحرام المسجد النبوي المرأة صناعة التربوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يؤكد أهمية دور المرأة في التربية كركيزة لنهضة الأمة وحضارتها
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الاثنين، برنامج صناعة التربوي.

وتفصيلاً، حضر التدشين مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية التطويرية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، ووكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام بنت عبدالكريم المعطاني، والوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية النسائية الدكتورة فادية مصطفى، وعدد من مديرات الإدارات العامة وأعضاء هيئة التدريس بمعهد وكلية الحرم المكي الشريف.

وتحدث الدكتور السديس خلال التدشين عن أهمية دور المرأة وأن التربية هي الركيزة الأساسية في نهضة الأمة وحضارتها والمناطة بصناعة جيل المستقبل ورقي الأفراد والمجتمعات، وصناعة التربية من أشرف وأجل الصناعات التي ممكن للإنسان أن يحترفها.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى بناء التربوي بناءً متزناً وشاملاً وفق أسس ومنطلقات علمية من خلال منظومة متكاملة من الأدوات والبرامج المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءته وزيادة مهنيته وإعداد نماذج من التربويين يحسنون أساليب التربية الصحيحة بما يتلاءم مع مستجدات العصر.

ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية التربوي وتمكينه من القيام بأدواره بكفاءة وفعالية، والإسهام في رسم منهجية علمية تطبيقية لصناعة التربوي وبنائه، وتزويد التربوي بالأدوات والآليات المؤثرة، والرقي بمساحة الوعي والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر لدى التربويين، وقيادة التربوي لإنتاج المعرفة التربوية ونشرها وتطبيقها في المجالات المختلفة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
12:18 AM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:08 AM

"السديس" يؤكد أهمية دور المرأة في التربية كركيزة لنهضة الأمة وحضارتها

خلال تدشينه برنامج "صناعة التربوي" لتطوير أدواته بما يتلاءم مع مستجدات العصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الاثنين، برنامج صناعة التربوي.

وتفصيلاً، حضر التدشين مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية التطويرية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، ووكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام بنت عبدالكريم المعطاني، والوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية النسائية الدكتورة فادية مصطفى، وعدد من مديرات الإدارات العامة وأعضاء هيئة التدريس بمعهد وكلية الحرم المكي الشريف.

وتحدث الدكتور السديس خلال التدشين عن أهمية دور المرأة وأن التربية هي الركيزة الأساسية في نهضة الأمة وحضارتها والمناطة بصناعة جيل المستقبل ورقي الأفراد والمجتمعات، وصناعة التربية من أشرف وأجل الصناعات التي ممكن للإنسان أن يحترفها.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى بناء التربوي بناءً متزناً وشاملاً وفق أسس ومنطلقات علمية من خلال منظومة متكاملة من الأدوات والبرامج المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءته وزيادة مهنيته وإعداد نماذج من التربويين يحسنون أساليب التربية الصحيحة بما يتلاءم مع مستجدات العصر.

ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية التربوي وتمكينه من القيام بأدواره بكفاءة وفعالية، والإسهام في رسم منهجية علمية تطبيقية لصناعة التربوي وبنائه، وتزويد التربوي بالأدوات والآليات المؤثرة، والرقي بمساحة الوعي والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر لدى التربويين، وقيادة التربوي لإنتاج المعرفة التربوية ونشرها وتطبيقها في المجالات المختلفة.

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