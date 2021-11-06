إصابات كورونا العالمية تتجاوز 249.06 مليون حالة

بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس خمسة ملايين و268304

أُصيب أكثر من 249.06 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس خمسة ملايين و268304 حالة، بحسب إحصاء "رويترز".

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.