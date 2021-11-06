النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 249.06 مليون حالة

بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس خمسة ملايين و268304

أُصيب أكثر من 249.06 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس خمسة ملايين و268304 حالة، بحسب إحصاء "رويترز".

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 249.06 مليون حالة
سبق

أُصيب أكثر من 249.06 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس خمسة ملايين و268304 حالة، بحسب إحصاء "رويترز".

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
10:55 AM

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 249.06 مليون حالة

بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس خمسة ملايين و268304

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
112

أُصيب أكثر من 249.06 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس خمسة ملايين و268304 حالة، بحسب إحصاء "رويترز".

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,121
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,982
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,091
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة