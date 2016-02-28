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إغلاق مسجدين مؤقتاً بمكة والمدينة بعد ثبوت حالتي كورونا بين صفوف المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 21  يوماً 170 مسجداً تم فتح 158 منها بعد التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مسجدين مؤقتاً في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد ثبوت حالتي كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 21 يوماً 170 مسجداً تم فتح 158 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأحد السابع عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة مكة المكرمة ومسجد بالمدينة المنورة تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بهما.

كما أشارت الوزارة إلى فتح خمسة مساجد؛ مسجدان منها بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الباحة، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالجميع ضرورة الحرص على تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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إغلاق مسجدين مؤقتاً بمكة والمدينة بعد ثبوت حالتي كورونا بين صفوف المصلين
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مسجدين مؤقتاً في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد ثبوت حالتي كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 21 يوماً 170 مسجداً تم فتح 158 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأحد السابع عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة مكة المكرمة ومسجد بالمدينة المنورة تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بهما.

كما أشارت الوزارة إلى فتح خمسة مساجد؛ مسجدان منها بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الباحة، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالجميع ضرورة الحرص على تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
04:04 PM

إغلاق مسجدين مؤقتاً بمكة والمدينة بعد ثبوت حالتي كورونا بين صفوف المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 21  يوماً 170 مسجداً تم فتح 158 منها بعد التعقيم

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عبدالله العنزي - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مسجدين مؤقتاً في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد ثبوت حالتي كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 21 يوماً 170 مسجداً تم فتح 158 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأحد السابع عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة مكة المكرمة ومسجد بالمدينة المنورة تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بهما.

كما أشارت الوزارة إلى فتح خمسة مساجد؛ مسجدان منها بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الباحة، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالجميع ضرورة الحرص على تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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