ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ماليزيا إلى 1796 حالة
رئيس الوزراء: الفحوص أكدت 172 حالة إصابة جديدة بالفيروس
سجلت ماليزيا، اليوم، 172 إصابة مؤكدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1796 إصابة.
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، أن الفحوص الطبية أكدت 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات في ماليزيا إلى 1796 إصابة، وجرى تسجيل حالتيْ وفاة؛ ليصل عدد الوفيات في ماليزيا إلى 17 متوفى.
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ماليزيا إلى 1796 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-25
سجلت ماليزيا، اليوم، 172 إصابة مؤكدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1796 إصابة.
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، أن الفحوص الطبية أكدت 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات في ماليزيا إلى 1796 إصابة، وجرى تسجيل حالتيْ وفاة؛ ليصل عدد الوفيات في ماليزيا إلى 17 متوفى.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:18 PM
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ماليزيا إلى 1796 حالة
رئيس الوزراء: الفحوص أكدت 172 حالة إصابة جديدة بالفيروس
سجلت ماليزيا، اليوم، 172 إصابة مؤكدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1796 إصابة.
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، أن الفحوص الطبية أكدت 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات في ماليزيا إلى 1796 إصابة، وجرى تسجيل حالتيْ وفاة؛ ليصل عدد الوفيات في ماليزيا إلى 17 متوفى.