النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ماليزيا إلى 1796 حالة

رئيس الوزراء: الفحوص أكدت 172 حالة إصابة جديدة بالفيروس

سجلت ماليزيا، اليوم، 172 إصابة مؤكدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1796 إصابة.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، أن الفحوص الطبية أكدت 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات في ماليزيا إلى 1796 إصابة، وجرى تسجيل حالتيْ وفاة؛ ليصل عدد الوفيات في ماليزيا إلى 17 متوفى.

فيروس كورونا الجديد ماليزيا

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ماليزيا إلى 1796 حالة
سبق

سجلت ماليزيا، اليوم، 172 إصابة مؤكدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1796 إصابة.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، أن الفحوص الطبية أكدت 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات في ماليزيا إلى 1796 إصابة، وجرى تسجيل حالتيْ وفاة؛ ليصل عدد الوفيات في ماليزيا إلى 17 متوفى.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:18 PM

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ماليزيا إلى 1796 حالة

رئيس الوزراء: الفحوص أكدت 172 حالة إصابة جديدة بالفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,214

سجلت ماليزيا، اليوم، 172 إصابة مؤكدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1796 إصابة.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، أن الفحوص الطبية أكدت 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات في ماليزيا إلى 1796 إصابة، وجرى تسجيل حالتيْ وفاة؛ ليصل عدد الوفيات في ماليزيا إلى 17 متوفى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,599
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,286
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,620

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة