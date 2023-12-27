النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوب بعوالق ترابية

أمطار خفيفة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق.. وضباب بالوسطى والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوباً بعوالق ترابية، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، كما لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، والفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاءٍ من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوب بعوالق ترابية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوباً بعوالق ترابية، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، كما لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، والفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاءٍ من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
08:13 AM

"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوب بعوالق ترابية

أمطار خفيفة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق.. وضباب بالوسطى والمرتفعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
311

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوباً بعوالق ترابية، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، كما لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، والفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاءٍ من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,002
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,587
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,509

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة