"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوب بعوالق ترابية

أمطار خفيفة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق.. وضباب بالوسطى والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على جنوب المملكة مصحوباً بعوالق ترابية، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، كما لا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، والفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاءٍ من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.