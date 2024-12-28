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بعد شكوى تقدم بها النصر .. الانضباط تفرض غرامة مالية على لاعب الشباب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً غير قابل للاستئناف، حول شكوى نادي النصر ضد لاعب نادي الشباب خالد الغامدي.

وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق، تغريم خالد الغامدي مبلغ 10 آلاف ريال بعد شكوى نادي النصر.

وكان نادي النصر قد تقدم بشكوى رسمية ضد خالد الغامدي، لقيامه بالتصريح بأحد البرامج الرياضية والإساءة لنادي النصر.

النصر لجنة الانضباط

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد شكوى تقدم بها النصر .. الانضباط تفرض غرامة مالية على لاعب الشباب
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً غير قابل للاستئناف، حول شكوى نادي النصر ضد لاعب نادي الشباب خالد الغامدي.

وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق، تغريم خالد الغامدي مبلغ 10 آلاف ريال بعد شكوى نادي النصر.

وكان نادي النصر قد تقدم بشكوى رسمية ضد خالد الغامدي، لقيامه بالتصريح بأحد البرامج الرياضية والإساءة لنادي النصر.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
11:18 PM

بعد شكوى تقدم بها النصر .. الانضباط تفرض غرامة مالية على لاعب الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,316

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً غير قابل للاستئناف، حول شكوى نادي النصر ضد لاعب نادي الشباب خالد الغامدي.

وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق، تغريم خالد الغامدي مبلغ 10 آلاف ريال بعد شكوى نادي النصر.

وكان نادي النصر قد تقدم بشكوى رسمية ضد خالد الغامدي، لقيامه بالتصريح بأحد البرامج الرياضية والإساءة لنادي النصر.

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