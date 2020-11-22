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وزارة العدل تطرح وظائف شاغرة بالمراتب من السادسة للثامنة

للرجال والنساء.. والتقديم إلكترونيّاً عبر موقعها

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمراتب الثامنة والسابعة والسادسة في عدة مناطق بالمملكة بمسميات (مطور برامج، مدير مشروع، باحث شرعي، باحث قانوني) وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على الدرجات العلمية والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.


واشترطت "العدل" في المتقدم توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يرفق نتيجة (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين، وألا يكون ممن سبق له التقديم لوظائف الوزارة، وتمت دعوته للمقابلة ولا يكون كذلك ممن سبق له التقديم على المسابقة المعلن عنها بتاريخ 8/3/1442هـ.

كما تضمنت الشروط: أن يرفق المتقدم أو المتقدمة نسخة من السيرة الذاتية، ويرفع خلال التسجيل في الموقع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة وصورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي) بالمرتبة الثامنة، وبرنت التأمينات الاجتماعية لخبرات القطاع الخاص والسيرة الذاتية.

يذكر أن التقديم على هذه الوظائف إلكترونيّاً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت: (http://www.moj.gov.sa) اعتباراً من مساء اليوم الأحد الموافق 07/04/1442هـ، وينتهي الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 10/04/ 1442هـ، وقد نبهت وزارة العدل إلى أنها ستقوم بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الإنترنت.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة العدل تطرح وظائف شاغرة بالمراتب من السادسة للثامنة
سبق

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمراتب الثامنة والسابعة والسادسة في عدة مناطق بالمملكة بمسميات (مطور برامج، مدير مشروع، باحث شرعي، باحث قانوني) وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على الدرجات العلمية والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.


واشترطت "العدل" في المتقدم توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يرفق نتيجة (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين، وألا يكون ممن سبق له التقديم لوظائف الوزارة، وتمت دعوته للمقابلة ولا يكون كذلك ممن سبق له التقديم على المسابقة المعلن عنها بتاريخ 8/3/1442هـ.

كما تضمنت الشروط: أن يرفق المتقدم أو المتقدمة نسخة من السيرة الذاتية، ويرفع خلال التسجيل في الموقع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة وصورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي) بالمرتبة الثامنة، وبرنت التأمينات الاجتماعية لخبرات القطاع الخاص والسيرة الذاتية.

يذكر أن التقديم على هذه الوظائف إلكترونيّاً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت: (http://www.moj.gov.sa) اعتباراً من مساء اليوم الأحد الموافق 07/04/1442هـ، وينتهي الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 10/04/ 1442هـ، وقد نبهت وزارة العدل إلى أنها ستقوم بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الإنترنت.


22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
09:05 PM

وزارة العدل تطرح وظائف شاغرة بالمراتب من السادسة للثامنة

للرجال والنساء.. والتقديم إلكترونيّاً عبر موقعها

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فهد الغبيوي - الرياض
1
4,345

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمراتب الثامنة والسابعة والسادسة في عدة مناطق بالمملكة بمسميات (مطور برامج، مدير مشروع، باحث شرعي، باحث قانوني) وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على الدرجات العلمية والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.


واشترطت "العدل" في المتقدم توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يرفق نتيجة (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين، وألا يكون ممن سبق له التقديم لوظائف الوزارة، وتمت دعوته للمقابلة ولا يكون كذلك ممن سبق له التقديم على المسابقة المعلن عنها بتاريخ 8/3/1442هـ.

كما تضمنت الشروط: أن يرفق المتقدم أو المتقدمة نسخة من السيرة الذاتية، ويرفع خلال التسجيل في الموقع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة وصورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي) بالمرتبة الثامنة، وبرنت التأمينات الاجتماعية لخبرات القطاع الخاص والسيرة الذاتية.

يذكر أن التقديم على هذه الوظائف إلكترونيّاً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت: (http://www.moj.gov.sa) اعتباراً من مساء اليوم الأحد الموافق 07/04/1442هـ، وينتهي الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 10/04/ 1442هـ، وقد نبهت وزارة العدل إلى أنها ستقوم بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الإنترنت.


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