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"الصحة": تسجيل 1338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1208 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 121 إصابة جديدة وحالتي وفاة و110 حالات تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و110 حالات تعافٍ، وحالتي وفاة، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 15 مصاباً.

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كورونا في فلسطين.. 121 إصابة جديدة وحالتي وفاة و110 حالات تعافٍ
سبق

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و110 حالات تعافٍ، وحالتي وفاة، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 15 مصاباً.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
04:57 PM

كورونا في فلسطين.. 121 إصابة جديدة وحالتي وفاة و110 حالات تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و110 حالات تعافٍ، وحالتي وفاة، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 15 مصاباً.

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