كورونا في فلسطين.. 121 إصابة جديدة وحالتي وفاة و110 حالات تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و110 حالات تعافٍ، وحالتي وفاة، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 15 مصاباً.