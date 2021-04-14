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بعد نشره قوات على حدودها.. ما القرار الذي ينتظره "بوتين" من أوكرانيا لاجتياح أراضيها؟

ألمانيا اتهمت روسيا بالاستفزاز والادعاء

‬اتهمت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور، اليوم الأربعاء، روسيا بـ"الاستفزاز" عبر حشدها قوات على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت "كارينباور" للإذاعة العامة الألمانية "آ آر دي" قبل اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي اليوم: "من الواضح أن الرئيس الروسي ينتظر فقط خطوة من أوكرانيا نحو الانضمام للحلف الأطلسي لاستخدامها ذريعة للتقدم".

وأضافت: "نحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب أوكرانيا إذا اندلع نزاع بينها وبين روسيا"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحول تبرير روسيا نشر قواتها على حدود أوكرانيا بأنه مناورة عسكرية، لفتت الوزيرة الألمانية المقربة من المستشارة أنغيلا ميركل، إلى أنه "إذا ادعى الجانب الروسي أن الأمر يتعلق بمناورات، فهناك قواعد دولية محددة لذلك من أجل ضمان الشفافية والثقة".

وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود على حدود هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكانت أعمال العنف قد استؤنفت منذ بداية العام في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

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بعد نشره قوات على حدودها.. ما القرار الذي ينتظره "بوتين" من أوكرانيا لاجتياح أراضيها؟
سبق

‬اتهمت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور، اليوم الأربعاء، روسيا بـ"الاستفزاز" عبر حشدها قوات على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت "كارينباور" للإذاعة العامة الألمانية "آ آر دي" قبل اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي اليوم: "من الواضح أن الرئيس الروسي ينتظر فقط خطوة من أوكرانيا نحو الانضمام للحلف الأطلسي لاستخدامها ذريعة للتقدم".

وأضافت: "نحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب أوكرانيا إذا اندلع نزاع بينها وبين روسيا"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحول تبرير روسيا نشر قواتها على حدود أوكرانيا بأنه مناورة عسكرية، لفتت الوزيرة الألمانية المقربة من المستشارة أنغيلا ميركل، إلى أنه "إذا ادعى الجانب الروسي أن الأمر يتعلق بمناورات، فهناك قواعد دولية محددة لذلك من أجل ضمان الشفافية والثقة".

وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود على حدود هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكانت أعمال العنف قد استؤنفت منذ بداية العام في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
04:46 PM

بعد نشره قوات على حدودها.. ما القرار الذي ينتظره "بوتين" من أوكرانيا لاجتياح أراضيها؟

ألمانيا اتهمت روسيا بالاستفزاز والادعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬اتهمت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور، اليوم الأربعاء، روسيا بـ"الاستفزاز" عبر حشدها قوات على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت "كارينباور" للإذاعة العامة الألمانية "آ آر دي" قبل اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي اليوم: "من الواضح أن الرئيس الروسي ينتظر فقط خطوة من أوكرانيا نحو الانضمام للحلف الأطلسي لاستخدامها ذريعة للتقدم".

وأضافت: "نحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب أوكرانيا إذا اندلع نزاع بينها وبين روسيا"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحول تبرير روسيا نشر قواتها على حدود أوكرانيا بأنه مناورة عسكرية، لفتت الوزيرة الألمانية المقربة من المستشارة أنغيلا ميركل، إلى أنه "إذا ادعى الجانب الروسي أن الأمر يتعلق بمناورات، فهناك قواعد دولية محددة لذلك من أجل ضمان الشفافية والثقة".

وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود على حدود هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكانت أعمال العنف قد استؤنفت منذ بداية العام في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

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