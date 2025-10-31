جماهير الفريق: "بيدرو" مدرب أندية وسط ولا يليق بتدريب "النصر"

شنّت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هجوماً نارياً على البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرب الفريق الأول لكرة القدم.



وحمّلت الجماهير، المدرب نتيجة التعادل 1/1 في مباراة الفريق مساء اليوم أمام الفيحاء "دورياً" بسبب سوء قراءته لمجريات اللقاء.



وقالت الجماهير إن المدرب لم يكن على قدر الطموح وإنه يليق بالفرق المتوسطة وليست الفرق التي تنافس على البطولات.



واستنكرت الجماهير تغيير اللاعب أبو بكر فينسنت واللاعب عبدالفتاح عسيري حيث قالت إن المدرب أراح دفاعات الفيحاويين بتلك التغييرات.