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"الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية" تكرم "آركو" بجائزة التميز في الدبلوماسية الإنسانية

تقديرًا لجهودها في خدمة العمل الإنساني والإغاثي في دول الوطن العربي

كرمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بمنحها "الجائزة الدولية للتميز في مجال الدبلوماسية الإنسانية لعام 2021"، تقديرًا لجهودها في خدمة العمل الإنساني والإغاثي في دول الوطن العربي، من خلال التنسيق المستمر مع الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأعرب أمين عام المنظمة العربية، الدكتور صالح بن حمد التويجري، عقب تسلمه الجائزة من رئيس معهد الشبكة الإقليمية للتدريب، الدكتور أحمد بن سالم باهمام، وبحضور مدير معهد الشبكة، عبدالله أحمد باهمام، عن اعتزازه بهذا التكريم؛ مؤكداً أن الأمانة العامة للمنظمة مستمرة في حراكها وجهودها في خدمة العمل الإنساني في دول الوطن العربي .

من جهته أكد الدكتور أحمد باهمام على أن الأمانة العامة للمنظمة العربية تستحق هذا التكريم بجدارة؛ على ما تقدمه من دعم متواصل وكبير وفاعل لإغاثة ومساعدة المتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية وخدمة الفئات الضعيفة بالمنطقة. مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود لغرس قيم العمل الإنساني في نفوس شباب المنطقة؛ كونهم هم من يتسنمون قيادة العمل الإنساني في المستقبل؛ مشدّداً على أهمية تفعيل المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص لأهميتها في تعزيز التكافل الاجتماعي والإنساني.

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"الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية" تكرم "آركو" بجائزة التميز في الدبلوماسية الإنسانية
سبق

كرمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بمنحها "الجائزة الدولية للتميز في مجال الدبلوماسية الإنسانية لعام 2021"، تقديرًا لجهودها في خدمة العمل الإنساني والإغاثي في دول الوطن العربي، من خلال التنسيق المستمر مع الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأعرب أمين عام المنظمة العربية، الدكتور صالح بن حمد التويجري، عقب تسلمه الجائزة من رئيس معهد الشبكة الإقليمية للتدريب، الدكتور أحمد بن سالم باهمام، وبحضور مدير معهد الشبكة، عبدالله أحمد باهمام، عن اعتزازه بهذا التكريم؛ مؤكداً أن الأمانة العامة للمنظمة مستمرة في حراكها وجهودها في خدمة العمل الإنساني في دول الوطن العربي .

من جهته أكد الدكتور أحمد باهمام على أن الأمانة العامة للمنظمة العربية تستحق هذا التكريم بجدارة؛ على ما تقدمه من دعم متواصل وكبير وفاعل لإغاثة ومساعدة المتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية وخدمة الفئات الضعيفة بالمنطقة. مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود لغرس قيم العمل الإنساني في نفوس شباب المنطقة؛ كونهم هم من يتسنمون قيادة العمل الإنساني في المستقبل؛ مشدّداً على أهمية تفعيل المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص لأهميتها في تعزيز التكافل الاجتماعي والإنساني.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
04:05 PM

"الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية" تكرم "آركو" بجائزة التميز في الدبلوماسية الإنسانية

تقديرًا لجهودها في خدمة العمل الإنساني والإغاثي في دول الوطن العربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بمنحها "الجائزة الدولية للتميز في مجال الدبلوماسية الإنسانية لعام 2021"، تقديرًا لجهودها في خدمة العمل الإنساني والإغاثي في دول الوطن العربي، من خلال التنسيق المستمر مع الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأعرب أمين عام المنظمة العربية، الدكتور صالح بن حمد التويجري، عقب تسلمه الجائزة من رئيس معهد الشبكة الإقليمية للتدريب، الدكتور أحمد بن سالم باهمام، وبحضور مدير معهد الشبكة، عبدالله أحمد باهمام، عن اعتزازه بهذا التكريم؛ مؤكداً أن الأمانة العامة للمنظمة مستمرة في حراكها وجهودها في خدمة العمل الإنساني في دول الوطن العربي .

من جهته أكد الدكتور أحمد باهمام على أن الأمانة العامة للمنظمة العربية تستحق هذا التكريم بجدارة؛ على ما تقدمه من دعم متواصل وكبير وفاعل لإغاثة ومساعدة المتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية وخدمة الفئات الضعيفة بالمنطقة. مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود لغرس قيم العمل الإنساني في نفوس شباب المنطقة؛ كونهم هم من يتسنمون قيادة العمل الإنساني في المستقبل؛ مشدّداً على أهمية تفعيل المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص لأهميتها في تعزيز التكافل الاجتماعي والإنساني.

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