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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

"آل الشيخ": أهمية استمرار الأئمة والخطباء والمؤذنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

وجّه بتكثيف الرقابة في تعميم عاجل لفروع الوزارة بمناطق المملكة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميماً لكل فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن التأكيد على منسوبي المساجد؛ الأئمة والخطباء والمؤذنين، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما يرد من الجهات المختصة.

ونص التعميم على الاستمرار بتنفيذ الإجراءات والاحترازات المعتمدة داخل المساجد وفق البروتوكولات المعتمدة، ومنها: إحضار السجادة الخاصة للصلاة بالمسجد، ولبس الكمامة، وفتح المساجد قبل صلاة الجمعة بساعة، وإقفالها بعد الصلاة بنصف ساعة، وتحديد مسافة متر ونصف بين المصلين تنفيذاً للتباعد الوقائي، والحرص على التهوية الجيدة في المسجد، وإزالة الثلاجات والبرادات وأي نوع من أنواع المأكولات أو المشروبات.

وشدد التعميم على أهمية أن يقوم منسوبو المساجد بحث المصلين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، والتأكيد على عدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد.

كما وجه "آل الشيخ" الفروع بتكثيف الجولات الرقابية، والتأكيد على مراقبي المساجد بتنفيذ جولات يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات، والرفع لوكالة الوزارة لشؤون المساجد عن أي مخالفة.

ويأتي ذلك التعميم في إطار متابعة الوزير آل الشيخ للأعمال الميدانية التي تمس حياة المواطن والمقيم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية الحفاظ على الإنسان، وإبعاد كل ما قد يمس صحته بسوء.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": أهمية استمرار الأئمة والخطباء والمؤذنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميماً لكل فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن التأكيد على منسوبي المساجد؛ الأئمة والخطباء والمؤذنين، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما يرد من الجهات المختصة.

ونص التعميم على الاستمرار بتنفيذ الإجراءات والاحترازات المعتمدة داخل المساجد وفق البروتوكولات المعتمدة، ومنها: إحضار السجادة الخاصة للصلاة بالمسجد، ولبس الكمامة، وفتح المساجد قبل صلاة الجمعة بساعة، وإقفالها بعد الصلاة بنصف ساعة، وتحديد مسافة متر ونصف بين المصلين تنفيذاً للتباعد الوقائي، والحرص على التهوية الجيدة في المسجد، وإزالة الثلاجات والبرادات وأي نوع من أنواع المأكولات أو المشروبات.

وشدد التعميم على أهمية أن يقوم منسوبو المساجد بحث المصلين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، والتأكيد على عدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد.

كما وجه "آل الشيخ" الفروع بتكثيف الجولات الرقابية، والتأكيد على مراقبي المساجد بتنفيذ جولات يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات، والرفع لوكالة الوزارة لشؤون المساجد عن أي مخالفة.

ويأتي ذلك التعميم في إطار متابعة الوزير آل الشيخ للأعمال الميدانية التي تمس حياة المواطن والمقيم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية الحفاظ على الإنسان، وإبعاد كل ما قد يمس صحته بسوء.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
06:51 PM

"آل الشيخ": أهمية استمرار الأئمة والخطباء والمؤذنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

وجّه بتكثيف الرقابة في تعميم عاجل لفروع الوزارة بمناطق المملكة

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عبدالله العنزي - الرياض
2
2,032

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميماً لكل فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن التأكيد على منسوبي المساجد؛ الأئمة والخطباء والمؤذنين، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما يرد من الجهات المختصة.

ونص التعميم على الاستمرار بتنفيذ الإجراءات والاحترازات المعتمدة داخل المساجد وفق البروتوكولات المعتمدة، ومنها: إحضار السجادة الخاصة للصلاة بالمسجد، ولبس الكمامة، وفتح المساجد قبل صلاة الجمعة بساعة، وإقفالها بعد الصلاة بنصف ساعة، وتحديد مسافة متر ونصف بين المصلين تنفيذاً للتباعد الوقائي، والحرص على التهوية الجيدة في المسجد، وإزالة الثلاجات والبرادات وأي نوع من أنواع المأكولات أو المشروبات.

وشدد التعميم على أهمية أن يقوم منسوبو المساجد بحث المصلين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، والتأكيد على عدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد.

كما وجه "آل الشيخ" الفروع بتكثيف الجولات الرقابية، والتأكيد على مراقبي المساجد بتنفيذ جولات يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات، والرفع لوكالة الوزارة لشؤون المساجد عن أي مخالفة.

ويأتي ذلك التعميم في إطار متابعة الوزير آل الشيخ للأعمال الميدانية التي تمس حياة المواطن والمقيم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية الحفاظ على الإنسان، وإبعاد كل ما قد يمس صحته بسوء.

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