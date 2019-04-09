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اليوم وغداً .. حالة تقلبات جوية قوية والرياض الأكثر تأثراً بالأمطار

العاصمة في مرمى السحب الرعدية وعواصف أبريل تضرب هذه المناطق

يُنتظر أن تتعرض منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تجلب معها الأمطار الرعدية الغزيرة والبرد إلى مناطق واسعة.

وبحسب المؤشرات الحالية التي نشرها موقع "طقس العرب" تتكاثر السُحب الرُكامية الرعدية في سماء منطقة الرياض بداية من ساعات ما بعد الظهر، وتتهيّأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من المطر، تشتد وتزداد رقعتها لتشمل العاصمة الرياض مع ساعات العصر والمساء من يوم الثلاثاء، بمشيئة الله، ومع ساعات ليلة الثلاثاء/الأربعاء يميل الطقس للاستقرار وتضعف فرص الأمطار، لتتجدّد حالة الاضطراب الجوي من جديد اعتباراً من ساعات ظهر وعصر يوم الأربعاء.

ومن المُتوقع -بمشيئة الله- أن تشمل الأمطار منطقة الرياض بمختلف نواحيها بما فيها العاصمة، وتكون -بمشيئة الله- متوسطة إلى غزيرة على فترات وقد تُصحب بتساقط لزخات من البرد.

ووفق الموقع: قد يتسبّب هذا النشاط اللافت للسحب الرُكامية الرعدية في نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، خاصة في وسط المملكة.

وتشمل الحالة الماطرة بشكل أضعف أجزاءً من المنطقة الشرقية والقصيم، وتشمل كلاً من: الدمام، الجبيل، الأحساء، والهفوف، بريدة، الرس، عنيزة، حيث ستشهد هذه المناطق هطولات مطرية متوسطة الشدة بشكل عام، قد تترافق بزخاتٍ من البرد، كما قد ينتج عن السُحب الرُكامية رياحٌ هابطة مُثيرة للأتربة والغبار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم وغداً .. حالة تقلبات جوية قوية والرياض الأكثر تأثراً بالأمطار
سبق

يُنتظر أن تتعرض منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تجلب معها الأمطار الرعدية الغزيرة والبرد إلى مناطق واسعة.

وبحسب المؤشرات الحالية التي نشرها موقع "طقس العرب" تتكاثر السُحب الرُكامية الرعدية في سماء منطقة الرياض بداية من ساعات ما بعد الظهر، وتتهيّأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من المطر، تشتد وتزداد رقعتها لتشمل العاصمة الرياض مع ساعات العصر والمساء من يوم الثلاثاء، بمشيئة الله، ومع ساعات ليلة الثلاثاء/الأربعاء يميل الطقس للاستقرار وتضعف فرص الأمطار، لتتجدّد حالة الاضطراب الجوي من جديد اعتباراً من ساعات ظهر وعصر يوم الأربعاء.

ومن المُتوقع -بمشيئة الله- أن تشمل الأمطار منطقة الرياض بمختلف نواحيها بما فيها العاصمة، وتكون -بمشيئة الله- متوسطة إلى غزيرة على فترات وقد تُصحب بتساقط لزخات من البرد.

ووفق الموقع: قد يتسبّب هذا النشاط اللافت للسحب الرُكامية الرعدية في نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، خاصة في وسط المملكة.

وتشمل الحالة الماطرة بشكل أضعف أجزاءً من المنطقة الشرقية والقصيم، وتشمل كلاً من: الدمام، الجبيل، الأحساء، والهفوف، بريدة، الرس، عنيزة، حيث ستشهد هذه المناطق هطولات مطرية متوسطة الشدة بشكل عام، قد تترافق بزخاتٍ من البرد، كما قد ينتج عن السُحب الرُكامية رياحٌ هابطة مُثيرة للأتربة والغبار.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
09:47 AM

اليوم وغداً .. حالة تقلبات جوية قوية والرياض الأكثر تأثراً بالأمطار

العاصمة في مرمى السحب الرعدية وعواصف أبريل تضرب هذه المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُنتظر أن تتعرض منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تجلب معها الأمطار الرعدية الغزيرة والبرد إلى مناطق واسعة.

وبحسب المؤشرات الحالية التي نشرها موقع "طقس العرب" تتكاثر السُحب الرُكامية الرعدية في سماء منطقة الرياض بداية من ساعات ما بعد الظهر، وتتهيّأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من المطر، تشتد وتزداد رقعتها لتشمل العاصمة الرياض مع ساعات العصر والمساء من يوم الثلاثاء، بمشيئة الله، ومع ساعات ليلة الثلاثاء/الأربعاء يميل الطقس للاستقرار وتضعف فرص الأمطار، لتتجدّد حالة الاضطراب الجوي من جديد اعتباراً من ساعات ظهر وعصر يوم الأربعاء.

ومن المُتوقع -بمشيئة الله- أن تشمل الأمطار منطقة الرياض بمختلف نواحيها بما فيها العاصمة، وتكون -بمشيئة الله- متوسطة إلى غزيرة على فترات وقد تُصحب بتساقط لزخات من البرد.

ووفق الموقع: قد يتسبّب هذا النشاط اللافت للسحب الرُكامية الرعدية في نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، خاصة في وسط المملكة.

وتشمل الحالة الماطرة بشكل أضعف أجزاءً من المنطقة الشرقية والقصيم، وتشمل كلاً من: الدمام، الجبيل، الأحساء، والهفوف، بريدة، الرس، عنيزة، حيث ستشهد هذه المناطق هطولات مطرية متوسطة الشدة بشكل عام، قد تترافق بزخاتٍ من البرد، كما قد ينتج عن السُحب الرُكامية رياحٌ هابطة مُثيرة للأتربة والغبار.

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