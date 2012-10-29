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"حقوق الإنسان" تعتزم إطلاق شراكة مع "وقار"

لتعزيز جهودها في مساندة قضايا كبار السن

أعلنت هيئة حقوق الإنسان عزمها إطلاق شراكة مع الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، عبر توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى مساندة قضايا كبار السن.

وستحقق البرامج المشتركة أهداف جمعية "وقار" التي من بينها متابعة قضايا كبار السن وكل ما يتعلق بهم من حيث الخدمات والرعاية والتسهيلات الرسمية وغير الرسمية، وتهيئة البيئة المحيطة بهم الملائمة لاحتياجاتهم، إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث حول قضايا كبار السن لتقديمها للجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أن أنظمة المملكة حرصت على صون وحماية كبار السن واتخذت التدابير الفعالة لحماية حقوقهم، التي تشمل الرعاية بجميع أنواعها الصحية والنفسية والاجتماعية، والحصول على ما يكفي من الغذاء والمأوى والتعليم والتدريب، وتوفير مصدر دخل لهم، ومشاركتهم في عمليات صنع القرارات التي تمس حياتهم على جميع المستويات، وتمكينهم من الاستفادة من جميع الموارد المتاحة، وضمان الأمن والكرامة والتقدير والمعاملة الحسنة.

وأوضحت أن حقوق كبار السن مجموعة من الحقوق الأساسية التي ترتبط بهذه الفئة، وترتكز على 5 مبادئ رئيسة أقرتها الأمم المتحدة، وهي: الاستقلالية، والمشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة.

وجدّدت هيئة حقوق الإنسان دعوتها بالإسراع في إقرار نظام حقوق كبار السن واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده لتوفير ما تحتاجه هذه الفئة من حقوق، ورعاية وخدمات خاصة وتكاملية، وليكون إطاراً قانونياً يكفل حقوقهم ويحميها، وكذلك إعداد لوائح محدثة لخدمات رعاية كبار السن.

ودعت إلى تمكين كبار السن بالمملكة من التمتع بحقوقهم كل التي كفلتها الأنظمة ذات الصلة، والعمل على حمايتها وتعزيزها من قبل الأسرة والمجتمع والمؤسسات، واحترام كرامتهم واحتياجاتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان" تعتزم إطلاق شراكة مع "وقار"
سبق

أعلنت هيئة حقوق الإنسان عزمها إطلاق شراكة مع الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، عبر توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى مساندة قضايا كبار السن.

وستحقق البرامج المشتركة أهداف جمعية "وقار" التي من بينها متابعة قضايا كبار السن وكل ما يتعلق بهم من حيث الخدمات والرعاية والتسهيلات الرسمية وغير الرسمية، وتهيئة البيئة المحيطة بهم الملائمة لاحتياجاتهم، إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث حول قضايا كبار السن لتقديمها للجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أن أنظمة المملكة حرصت على صون وحماية كبار السن واتخذت التدابير الفعالة لحماية حقوقهم، التي تشمل الرعاية بجميع أنواعها الصحية والنفسية والاجتماعية، والحصول على ما يكفي من الغذاء والمأوى والتعليم والتدريب، وتوفير مصدر دخل لهم، ومشاركتهم في عمليات صنع القرارات التي تمس حياتهم على جميع المستويات، وتمكينهم من الاستفادة من جميع الموارد المتاحة، وضمان الأمن والكرامة والتقدير والمعاملة الحسنة.

وأوضحت أن حقوق كبار السن مجموعة من الحقوق الأساسية التي ترتبط بهذه الفئة، وترتكز على 5 مبادئ رئيسة أقرتها الأمم المتحدة، وهي: الاستقلالية، والمشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة.

وجدّدت هيئة حقوق الإنسان دعوتها بالإسراع في إقرار نظام حقوق كبار السن واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده لتوفير ما تحتاجه هذه الفئة من حقوق، ورعاية وخدمات خاصة وتكاملية، وليكون إطاراً قانونياً يكفل حقوقهم ويحميها، وكذلك إعداد لوائح محدثة لخدمات رعاية كبار السن.

ودعت إلى تمكين كبار السن بالمملكة من التمتع بحقوقهم كل التي كفلتها الأنظمة ذات الصلة، والعمل على حمايتها وتعزيزها من قبل الأسرة والمجتمع والمؤسسات، واحترام كرامتهم واحتياجاتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
03:55 PM

"حقوق الإنسان" تعتزم إطلاق شراكة مع "وقار"

لتعزيز جهودها في مساندة قضايا كبار السن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة حقوق الإنسان عزمها إطلاق شراكة مع الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، عبر توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى مساندة قضايا كبار السن.

وستحقق البرامج المشتركة أهداف جمعية "وقار" التي من بينها متابعة قضايا كبار السن وكل ما يتعلق بهم من حيث الخدمات والرعاية والتسهيلات الرسمية وغير الرسمية، وتهيئة البيئة المحيطة بهم الملائمة لاحتياجاتهم، إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث حول قضايا كبار السن لتقديمها للجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أن أنظمة المملكة حرصت على صون وحماية كبار السن واتخذت التدابير الفعالة لحماية حقوقهم، التي تشمل الرعاية بجميع أنواعها الصحية والنفسية والاجتماعية، والحصول على ما يكفي من الغذاء والمأوى والتعليم والتدريب، وتوفير مصدر دخل لهم، ومشاركتهم في عمليات صنع القرارات التي تمس حياتهم على جميع المستويات، وتمكينهم من الاستفادة من جميع الموارد المتاحة، وضمان الأمن والكرامة والتقدير والمعاملة الحسنة.

وأوضحت أن حقوق كبار السن مجموعة من الحقوق الأساسية التي ترتبط بهذه الفئة، وترتكز على 5 مبادئ رئيسة أقرتها الأمم المتحدة، وهي: الاستقلالية، والمشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة.

وجدّدت هيئة حقوق الإنسان دعوتها بالإسراع في إقرار نظام حقوق كبار السن واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده لتوفير ما تحتاجه هذه الفئة من حقوق، ورعاية وخدمات خاصة وتكاملية، وليكون إطاراً قانونياً يكفل حقوقهم ويحميها، وكذلك إعداد لوائح محدثة لخدمات رعاية كبار السن.

ودعت إلى تمكين كبار السن بالمملكة من التمتع بحقوقهم كل التي كفلتها الأنظمة ذات الصلة، والعمل على حمايتها وتعزيزها من قبل الأسرة والمجتمع والمؤسسات، واحترام كرامتهم واحتياجاتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم.

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