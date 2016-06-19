النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الطائف" تدعو 578 مواطناً حاصلين على منح سامية إلى تحديث بياناتهم

الأمين: إجراء القرعة الإلكترونية للمواطنين والمواطنات سيتم في الموعد المحدّد

دعت أمانة الطائف 578 مواطناً ومواطنة من الحاصلين على منح سامية؛ منهم 329 مواطناً ومواطنة تبقى لهم مساحات لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف eservices.taifcity.gov.sa.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ أن إجراء القرعة الإلكترونية للمواطنين والمواطنات سيتم في الموعد المحدّد، وسيكون استقبالهم على مجموعات، حيث ستُستقبل المجموعة الأولى يوم الأحد 27 / 10 /1440هـ، وعددهم 185 مواطناً ومواطنة، والمجموعة الثانية يوم الإثنين 28 / 10 / 1440هـ، وعددهم 200 مواطن ومواطنة، والمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء 29 / 10 / 1440هـ، وعددهم 193 مواطناً ومواطنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الطائف" تدعو 578 مواطناً حاصلين على منح سامية إلى تحديث بياناتهم
سبق

دعت أمانة الطائف 578 مواطناً ومواطنة من الحاصلين على منح سامية؛ منهم 329 مواطناً ومواطنة تبقى لهم مساحات لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف eservices.taifcity.gov.sa.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ أن إجراء القرعة الإلكترونية للمواطنين والمواطنات سيتم في الموعد المحدّد، وسيكون استقبالهم على مجموعات، حيث ستُستقبل المجموعة الأولى يوم الأحد 27 / 10 /1440هـ، وعددهم 185 مواطناً ومواطنة، والمجموعة الثانية يوم الإثنين 28 / 10 / 1440هـ، وعددهم 200 مواطن ومواطنة، والمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء 29 / 10 / 1440هـ، وعددهم 193 مواطناً ومواطنة.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
01:17 PM

"أمانة الطائف" تدعو 578 مواطناً حاصلين على منح سامية إلى تحديث بياناتهم

الأمين: إجراء القرعة الإلكترونية للمواطنين والمواطنات سيتم في الموعد المحدّد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
2
3,051

دعت أمانة الطائف 578 مواطناً ومواطنة من الحاصلين على منح سامية؛ منهم 329 مواطناً ومواطنة تبقى لهم مساحات لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف eservices.taifcity.gov.sa.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ أن إجراء القرعة الإلكترونية للمواطنين والمواطنات سيتم في الموعد المحدّد، وسيكون استقبالهم على مجموعات، حيث ستُستقبل المجموعة الأولى يوم الأحد 27 / 10 /1440هـ، وعددهم 185 مواطناً ومواطنة، والمجموعة الثانية يوم الإثنين 28 / 10 / 1440هـ، وعددهم 200 مواطن ومواطنة، والمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء 29 / 10 / 1440هـ، وعددهم 193 مواطناً ومواطنة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,956
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,784
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,544
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,653

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة