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التحقيق مع رئيس البرازيل في شبهات فساد ترتبط بلقاحات "كورونا"

"بولسونارو" ينفي ارتكاب أي مخالفة

وافقت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم (السبت) على إجراء مكتب المدعي العام الأعلى تحقيقًا مع الرئيس اليميني المتشدد جايير بولسونارو حول شبهات بالتقصير في أداء الواجب في عملية شراء لقاح مضاد لفيروس كورونا قيمتها 316 مليون دولار، وفقًا لما أوردت "رويترز".

ونفى "بولسونارو" ارتكاب أي مخالفة، وهو متورط في مزاعم بوجود مخالفات تتعلق بعقد قيمته 1.6 مليار ريال برازيلي (316 مليون دولار) تم توقيعه في فبراير (شباط) مقابل 20 مليون جرعة مع وسيط برازيلي لشركة بهارات بيوتك لصناعة اللقاح.

وبيّنت لجنة في مجلس الشيوخ، تحقق في أسلوب تعامل الحكومة مع الوباء، أن هناك شكوكًا حول المبالغة في الأسعار وفساد متعلق بهذا العقد.

وبعد ظهور مزاعم بوجود مخالفات، علقت الحكومة العقد.

البرازيل فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

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التحقيق مع رئيس البرازيل في شبهات فساد ترتبط بلقاحات "كورونا"
سبق

وافقت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم (السبت) على إجراء مكتب المدعي العام الأعلى تحقيقًا مع الرئيس اليميني المتشدد جايير بولسونارو حول شبهات بالتقصير في أداء الواجب في عملية شراء لقاح مضاد لفيروس كورونا قيمتها 316 مليون دولار، وفقًا لما أوردت "رويترز".

ونفى "بولسونارو" ارتكاب أي مخالفة، وهو متورط في مزاعم بوجود مخالفات تتعلق بعقد قيمته 1.6 مليار ريال برازيلي (316 مليون دولار) تم توقيعه في فبراير (شباط) مقابل 20 مليون جرعة مع وسيط برازيلي لشركة بهارات بيوتك لصناعة اللقاح.

وبيّنت لجنة في مجلس الشيوخ، تحقق في أسلوب تعامل الحكومة مع الوباء، أن هناك شكوكًا حول المبالغة في الأسعار وفساد متعلق بهذا العقد.

وبعد ظهور مزاعم بوجود مخالفات، علقت الحكومة العقد.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
09:43 PM

التحقيق مع رئيس البرازيل في شبهات فساد ترتبط بلقاحات "كورونا"

"بولسونارو" ينفي ارتكاب أي مخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم (السبت) على إجراء مكتب المدعي العام الأعلى تحقيقًا مع الرئيس اليميني المتشدد جايير بولسونارو حول شبهات بالتقصير في أداء الواجب في عملية شراء لقاح مضاد لفيروس كورونا قيمتها 316 مليون دولار، وفقًا لما أوردت "رويترز".

ونفى "بولسونارو" ارتكاب أي مخالفة، وهو متورط في مزاعم بوجود مخالفات تتعلق بعقد قيمته 1.6 مليار ريال برازيلي (316 مليون دولار) تم توقيعه في فبراير (شباط) مقابل 20 مليون جرعة مع وسيط برازيلي لشركة بهارات بيوتك لصناعة اللقاح.

وبيّنت لجنة في مجلس الشيوخ، تحقق في أسلوب تعامل الحكومة مع الوباء، أن هناك شكوكًا حول المبالغة في الأسعار وفساد متعلق بهذا العقد.

وبعد ظهور مزاعم بوجود مخالفات، علقت الحكومة العقد.

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