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شاهد.. تواضع ولي العهد يمنح المواطن "العنزي" "سيلفي العمر"

في ختام مهرجان سموه للهجن بالطائف في نسخته الثانية

يتجلَّى تواضع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يومًا بعد آخر، وتظهر دماثة أخلاقه لحظة تعامله مع كافة أفراد المجتمع، فيما تجد شريحة الشباب اهتمامًا خاصًّا منه.

وبدا ذلك جليًّا عندما طلب منه الشاب محمد العنزي التقاط «سيلفي» معه، فلم يتردد، أثناء تشريف سموه لختام مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية.

وقال العنزي إنه حقق حلم عمره، بعد أن طلب من سمو ولي العهد أخذ صورة تذكارية معه، فيما استجاب سموه كعادته ووقف لالتقاط الصورة.

وأكد العنزي إن سعادته لا توصف بالتقاط «سيلفي» مع ولي العهد، أمير الشباب والمهتم بشؤونهم، والساعي دومًا لرفعة المملكة في كل المجالات.

ولفت إلى أن بساطة ولي العهد في التعامل مع الجميع، تجعله محبوبًا من الكل، مشيرًا إلى أن الصورة التي التقطها معه ستكون ذكرى يفتخر بها مدى الحياة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تواضع ولي العهد يمنح المواطن "العنزي" "سيلفي العمر"
سبق

يتجلَّى تواضع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يومًا بعد آخر، وتظهر دماثة أخلاقه لحظة تعامله مع كافة أفراد المجتمع، فيما تجد شريحة الشباب اهتمامًا خاصًّا منه.

وبدا ذلك جليًّا عندما طلب منه الشاب محمد العنزي التقاط «سيلفي» معه، فلم يتردد، أثناء تشريف سموه لختام مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية.

وقال العنزي إنه حقق حلم عمره، بعد أن طلب من سمو ولي العهد أخذ صورة تذكارية معه، فيما استجاب سموه كعادته ووقف لالتقاط الصورة.

وأكد العنزي إن سعادته لا توصف بالتقاط «سيلفي» مع ولي العهد، أمير الشباب والمهتم بشؤونهم، والساعي دومًا لرفعة المملكة في كل المجالات.

ولفت إلى أن بساطة ولي العهد في التعامل مع الجميع، تجعله محبوبًا من الكل، مشيرًا إلى أن الصورة التي التقطها معه ستكون ذكرى يفتخر بها مدى الحياة.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
07:58 PM

شاهد.. تواضع ولي العهد يمنح المواطن "العنزي" "سيلفي العمر"

في ختام مهرجان سموه للهجن بالطائف في نسخته الثانية

A A A
نافل السبيعي - الرياض
10
16,758

يتجلَّى تواضع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يومًا بعد آخر، وتظهر دماثة أخلاقه لحظة تعامله مع كافة أفراد المجتمع، فيما تجد شريحة الشباب اهتمامًا خاصًّا منه.

وبدا ذلك جليًّا عندما طلب منه الشاب محمد العنزي التقاط «سيلفي» معه، فلم يتردد، أثناء تشريف سموه لختام مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية.

وقال العنزي إنه حقق حلم عمره، بعد أن طلب من سمو ولي العهد أخذ صورة تذكارية معه، فيما استجاب سموه كعادته ووقف لالتقاط الصورة.

وأكد العنزي إن سعادته لا توصف بالتقاط «سيلفي» مع ولي العهد، أمير الشباب والمهتم بشؤونهم، والساعي دومًا لرفعة المملكة في كل المجالات.

ولفت إلى أن بساطة ولي العهد في التعامل مع الجميع، تجعله محبوبًا من الكل، مشيرًا إلى أن الصورة التي التقطها معه ستكون ذكرى يفتخر بها مدى الحياة.

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