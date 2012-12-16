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مباراة "دراماتيكية " .. "الجزائر" تطيح بـ"قطر" وتضرب موعداً مع تونس في النهائي

الوقت بدل الضائع اقترب من الـ20 دقيقة .. في كأس العرب 2021

نجح المنتخب الجزائري في التأهل لنهائي كأس العرب عقب تغلبه على المنتخب القطري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء.

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الدور قبل النهائي من مسابقة كأس العرب بفوز الجزائر بهدفين لهدف.

هدف المباراة الأول سجله اللاعب جمال بلعمري محترف الشباب السابق في الدقيقة 57 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محمد مونتاري لقطر في الدقيقة 97.

حكم المباراة احتسب 19 دقيقة كوقت محتسب بدلاً من ضائع حيث نجح اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة "90+16" من تسجيل هدف الفوز للجزائر من ركلة جزاء عادت إليه بعد تصدي حارس قطر للمرة الأولى حيث أسكنها الشباك.

وتأهل بتلك النتيجة المنتخب الجزائري ليواجه نظيره التونسي في نهائي المسابقة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مباراة "دراماتيكية " .. "الجزائر" تطيح بـ"قطر" وتضرب موعداً مع تونس في النهائي
سبق

نجح المنتخب الجزائري في التأهل لنهائي كأس العرب عقب تغلبه على المنتخب القطري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء.

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الدور قبل النهائي من مسابقة كأس العرب بفوز الجزائر بهدفين لهدف.

هدف المباراة الأول سجله اللاعب جمال بلعمري محترف الشباب السابق في الدقيقة 57 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محمد مونتاري لقطر في الدقيقة 97.

حكم المباراة احتسب 19 دقيقة كوقت محتسب بدلاً من ضائع حيث نجح اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة "90+16" من تسجيل هدف الفوز للجزائر من ركلة جزاء عادت إليه بعد تصدي حارس قطر للمرة الأولى حيث أسكنها الشباك.

وتأهل بتلك النتيجة المنتخب الجزائري ليواجه نظيره التونسي في نهائي المسابقة .

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
12:25 AM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
01:28 AM

مباراة "دراماتيكية " .. "الجزائر" تطيح بـ"قطر" وتضرب موعداً مع تونس في النهائي

الوقت بدل الضائع اقترب من الـ20 دقيقة .. في كأس العرب 2021

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,690

نجح المنتخب الجزائري في التأهل لنهائي كأس العرب عقب تغلبه على المنتخب القطري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء.

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الدور قبل النهائي من مسابقة كأس العرب بفوز الجزائر بهدفين لهدف.

هدف المباراة الأول سجله اللاعب جمال بلعمري محترف الشباب السابق في الدقيقة 57 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محمد مونتاري لقطر في الدقيقة 97.

حكم المباراة احتسب 19 دقيقة كوقت محتسب بدلاً من ضائع حيث نجح اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة "90+16" من تسجيل هدف الفوز للجزائر من ركلة جزاء عادت إليه بعد تصدي حارس قطر للمرة الأولى حيث أسكنها الشباك.

وتأهل بتلك النتيجة المنتخب الجزائري ليواجه نظيره التونسي في نهائي المسابقة .

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