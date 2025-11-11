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عبر اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يستعرض ونظيره الألماني آخر المستجدات

بحثا العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يستعرض ونظيره الألماني آخر المستجدات
سبق

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
07:11 PM

عبر اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يستعرض ونظيره الألماني آخر المستجدات

بحثا العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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